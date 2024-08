Quattordicenne accoltellato per un like, la criminologa Bolzan: “Casi in aumento, i modelli culturali sono fondamentali”

Genova. Una lite tra giovanissimi che si trasforma in un accoltellamento durante la festa patronale. Quanto accaduto la notte scorsa a Sori, dove un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato da un tredicenne al campetto sportivo del paese, ha lasciato l’intera comunità sotto choc e suscitato moltissimi interrogativi e timori su come un fatto di questa violenza possa essersi verificato tra due poco più che bambini. Soprattutto tenendo conto delle cause.

Il ragazzo ferito, attualmente ricoverato al San Martino non in pericolo di vita, è stato infatti aggredito dal tredicenne a causa di un like messo a una fotografia postata sui social da un’altra ragazzina. Stando a quanto ricostruito i due, con i rispettivi amici, si sarebbero dati appuntamento al campetto di Sori mentre andava in scena la festa patronale proprio per “regolare i conti”.

Prima una zuffa, poi – sempre secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che hanno rintracciato il tredicenne in stazione poco dopo l’aggressione – è spuntato il coltello con cui il ragazzino avrebbe accoltellato il rivale al torace e alla coscia. Tutto davanti ai tanti giovanissimi che la sera del 15 agosto affollavano il campetto sportivo. Ne abbiamo parlato con Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa.

“Va detto che nell’ultimo periodo stiamo osservando casi molto particolari ed esemplificativi. Pensiamo all’omicidio di Thomas Luciani, ucciso a 16 anni con 25 coltellate da due coetanei a Pescara – sottolinea Bolzan – Stiamo assistendo a un incremento di comportamenti violenti in ragazzi molto giovani, anche che apparentemente hanno un’educazione e principi sanissimi e sono perfettamente inseriti a livello sociale. Dobbiamo iniziare a interrogarci sulle motivazioni, il primo punto è che i ragazzini sono in un’età in cui non hanno la completa consapevolezza delle conseguenze delle loro azioni”.

“Dobbiamo poi tenere conto che spesso sono affascinati da alcuni contesti in cui si agisce in modo un po’ ‘borderline’, dove sembra faccia ‘figo’ agire in una determinata maniera con connotazione violenta – prosegue Bolzan – la cosa che colpisce molto in questo caso è la preordinazione del gesto. È molto probabile che i ragazzi siano andati lì organizzati per ‘regolare i conti’: per quale motivo un ragazzino di 13 anni dovrebbe girare di regola con un coltello? Questo dettaglio, se confermato, avvalora quindi un po’ la preordinazione”.

“Su un agito di questo tipo non possiamo scaricare la colpa sulle famiglie, pensando che necessariamente siano disagiate o malavitose – continua Bolzan – torniamo al discorso di Pescara: erano figli di avvocati e carabinieri, professioni che sono a tutela della giustizia. C’è poi il fattore noia, che gioca un ruolo a volte complesso. È un’emozione difficile da riconoscere, tollerare e affrontare e i giovani non sono più abituati a gestirla. La noia potrebbe favorire la creatività in alcuni casi, ma in altri favorisce la distruttività”.

I modelli proposti oggi alle generazioni più giovani, riflette ancora Bolzan, rivestono dunque un ruolo fondamentale, che si tratti di quelli proposi da serie tv, profili social, film o musica mediatiche.

“Sul piano preventivo dobbiamo ragionare cercando di pensare di proporre ai ragazzi modelli culturali diversi – conclude – ma che abbiano un’attrattiva pari ad altri sbagliati. Bisogna impegnarsi per creare delle rappresentazioni più positive cui possano aderire e cui possano aspirare. Questo lavoro parte dalla famiglia, ma anche dalla scuola, dai centri di aggregazione, dallo sport, dalla letteratura, dal cinema. Pensiamo a un ragazzino che passa la giornata tra Instagram e TikTok osservando persone che hanno fama e soldi trasmettendo il messaggio che si possono avere senza fare nulla. Oggi i ragazzini non vogliono più diventare calciatori, oggi probabilmente molti vogliono avere il milione di follower, la fama, i soldi in modo facile. Lo sportivo di successo ha fama e denaro, ma non arriva facilmente, è qualcosa che costa sacrificio, e questo messaggio va veicolato”.