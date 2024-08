Tenta di derubare una turista in stazione e poi aggredisce i poliziotti, arrestato trentenne

Genova. Un uomo di trent’anni è stato arrestato dopo avere tentato di derubare una turista sul treno e avere poi aggredito i poliziotti che lo hanno bloccato.

È successo nel pomeriggio di Ferragosto alla stazione di Quinto. I poliziotti delle volanti erano in presidio quando si sono accorti di due giovani che tentavano di nascondersi alla loro vista. Una volta raggiunti e fermati per l’identificazione, una turista ha attirato l’attenzione degli agenti per avvisarli che poco prima i due avevano tentato di aprirle lo zaino mentre scendeva dal treno.

I due uomini sono stati portati in questura, dove il trentenne ha rifiutato di essere identificato aggredendo gli agenti e ferendone due.

L’uomo è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e denunciato per falsa attestazione sull’identità e per tentato furto aggravato in concorso con il complice, un 18enne. In mattinata la direttissima.