Quinto, nuovo divieto di balneazione per un tratto di spiaggia

Genova. Nuovo divieto di balneazione a Quinto, nel levante cittadino. Il Comune di Genova oggi, mercoledì 14 agosto, ha diramato un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione per un tratto di spiaggia a Quinto.

Sulla base degli ultimi campionamenti delle acque effettuati da Arpal martedì 13 agosto, su proposta dell’assessore all’Ambiente, il vicesindaco, su delega del sindaco, ha disposto il divieto nel seguente tratto:

Via Flecchia: da lato Ovest del civ. n. 25 di via A. Gianelli a asse di via Flecchia.

Dopo i problemi dei giorni scorsi, legati al malfunzionamento del depuratore e alla formazione di una grossa macchia marrone in mare, il Comune aveva già vietato la balneazione in un lungo tratto, per poi progressivamente riconsentire il bagno ovunque.

Oggi, però, il nuovo divieto nella spiaggia tra via Flecchia e via Gianelli, sulla base di ultime analisi decisamente non rassicuranti e con valori giudicati da Arpal “non conformi”.

Il divieto di balneazione è da considerarsi in vigore sino a quando non sarà data notizia di revoca.