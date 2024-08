Genova. Il Comune di Genova, sulla base dei risultati delle analisi effettuate da Arpal, ha deciso la revoca del divieto di balneazione nella zona tra Quarto e Quinto dopo lo stop ai tuffi imposto il 1 agosto a causa della grossa macchia di liquami in mare. L’ordinanza del sindaco è stata firmata questa mattina e a breve sarà pubblicata sull’albo pretorio.

Le analisi dell’agenzia per l’ambiente hanno riportato dati conformi ai livelli previsti per la balneabilità su tutti i punti studiati, tranne uno. In un tratto tra il depuratore di Quinto, via Gianelli, e via Divisione Acqui i livelli di escherichia coli ed enterococco sono ancora a rischio e il divieto di balneazione resta. Si tratta di una porzione di litorale non irrilevante, circa 500 metri di costa.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti per capire sia l’origine dello sversamento anomalo di liquami a monte del depuratore Iren e che ne ha cagionato il malfunzionamento ma anche se la società multiutility abbia attuato tutte le procedure di emergenza in maniera corretta e se abbia comunicato con immediatezza i problemi di inquinamento.

Sembra infatti che il depuratore – sempre a causa del misterioso sversamento – avesse iniziato a funzionare parzialmente già il 27 luglio, tre giorni prima del divieto di balneazione, e due prima rispetto alla formazione dell’evidente macchia in mare. Qualcuno ipotizza un collegamento tra il malfunzionamento del depuratore e la moria di patelle che si è verificata nella zona.