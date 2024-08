Quattro assi, martedì aprono gli infopoint in Bassa e Media Val Bisagno

Genova. Progetto “4 assi di forza” del trasporto pubblico locale: martedì 3 settembre l’apertura dei primi due infopoint presso le sedi dei municipi della Valbisagno

Si comincia con i territori dove sono già attivi i primi cantieri: l’accesso per i cittadini sarà libero e senza appuntamento

“L’obiettivo degli infopoint sarà fornire informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento dei lavori”, spiegano dal Comune.

I primi due infopoint saranno attivati ufficialmente martedì 3 settembre nei municipi Bassa Val Bisagno e Media Val Bisagno con i seguenti orari:

– Municipio III Bassa Val Bisagno, Piazza Manzoni 1: ogni martedì dalle 9 alle 12

– Municipio IV Media Val Bisagno, Piazza dell’Olmo 3: ogni martedì dalle 14 alle 17

La stessa modalità informativa sarà via via adottata anche negli altri municipi coinvolti nel progetto.

In ogni infopoint, ad accesso libero e senza appuntamento, i cittadini troveranno una persona preposta a dare spiegazioni sulle lavorazioni in corso. Per i quesiti ad elevato tasso di complessità, verrà fornito un riscontro dopo un confronto con i tecnici di progetto.

«Abbiamo fortemente voluto creare questi luoghi di incontro dove residenti e cittadini potranno avere risposte alle loro domande sulle modalità di implementazione del progetto dei 4 Assi di Forza per quanto concerne i cantieri – dichiara l’assessore alla Mobilità integrata e Trasporti Matteo Campora – Il dialogo costante con le persone, all’insegna dell’ascolto delle loro esigenze e della massima trasparenza, ci aiuterà ad accompagnare nella maniera migliore l’ambizioso percorso di trasformazione della mobilità urbana cittadina all’insegna di una maggiore efficienza, capillarità ed ecosostenibilità del servizio».

«L’entrata in funzione degli info-point è un passaggio molto importante – commenta il presidente del Municipio III Bassa Val Bisagno Angelo Guidi – In questo modo la cittadinanza potrà ricevere le risposte ai quesiti riguardanti i cantieri del Progetto 4 Assi: capita spesso che ci vengano poste domande al riguardo, e da ora avremo un canale dedicato. Il Progetto, anche per la Valbisagno, sarà un elemento strategico per migliorare la viabilità, che è uno degli elementi più critici della zona. I piccoli disagi con i quali le persone avranno a che fare saranno propedeutici ad avere un trasporto più efficace».

«Il nostro Municipio – sottolinea il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno Maurizio Uremassi – ha fortemente voluto la costituzione dell’info-point affinché i cittadini e le realtà presenti sul territorio (commerciali, artigianali, industriali, associazioni, scuole e così via) possano essere informate sulla durata delle lavorazioni e sullo stato di avanzamento dei cantieri, per la realizzazione questo nuovo importante sistema di trasporto pubblico locale. Siamo molto contenti di poter effettuare questo servizio».