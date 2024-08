Quarto, turisti scendono dal camper per buttare la spazzatura e vengono derubati

Genova. Sono scesi dal camper per buttare la spazzatura nel cassonetto, cinque minuti di assenza sufficienti però a due ladri per aprire la portiera, afferrare lo zaino lasciato sul sedile del passeggero e afferrare il portafoglio.

È successo lunedì nel tardo pomeriggio in via Quarto, a subire il furto una coppia di turisti tedeschi arrivati nel capoluogo ligure, come detto, con il camper.

A chiamare il 112 sono stati proprio i due coniugi, che si sono accorti di quanto stava accadendo. Hanno infatti visto due persone allontanarsi dal camper, e quando sono tornati hanno notato che mancava il portafoglio.

La richiesta di aiuto non ha però sortito gli effetti sperati: quando la volante della questura è arrivata in via Quarto dei ladri non c’era ormai più traccia.