Al via il festival Quarto Pianeta: musica, teatro, mostre e performance nell’ex ospedale psichiatrico

Genova. Si aprirà venerdì 6 settembre la XIII edizione di Quarto Pianeta Festival, che quest’anno si confronta con l’eredità dello psichiatra Franco Basaglia, nel centenario della sua nascita.

Musica, teatro, mostre, performance audiovisive, presentazioni di libri e film, incontri con gli autori, sono parte del programma che animerà dal 6 settembre al 13 ottobre 2024 la storica sede dell’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto in via Maggio.

Dopo alcuni incontri estivi che hanno anticipato la rassegna, la seconda parte del Festival sarà inaugurata venerdì 6 settembre quando alle 17,00 la scultura Marco Cavallo varcherà la porta di ingresso dell’ex ospedale psichiatrico tracciando un cammino simbolico e fisico.

“Nel 1973 la scultura di legno e cartapesta Marco Cavallo usciva dall’ospedale psichiatrico di Trieste come simbolo dei diritti dei più fragili – racconta Amedeo Gagliardi, portavoce del Coordinamento Quarto Pianeta -. Oggi questo entrare di Marco Cavallo vuole essere un modo per ricordare alla città che le istituzioni sono dei cittadini che devono difenderle rinnovandole”.

A seguire nel porticato Mirco Bonomi, del Teatro dell’Ortica, reciterà un monologo tratto da Nostalghia di Andrej Tarkovskij.

Alle 18,00 nello Spazio 21 si terrà l’Inaugurazione del percorso visivo sonoro con PRIGIONI – Scenografie, installazioni, fotografie, grafiche, sculture, video e performance dal vivo a cura di Alberto Cerchi con la partecipazione di Chiara Albanese, Stefano Bertoli, Teresa Bozano, Gianfranco Carrozzini, Andrea Contini, Franco Corsi, Dario De Bello, Danila Di Salvo, Antonio Gambale, Gruppo Basaglia, Gruppo San Marcellino, Vincenzo Lagalla, Lorenzo Penco, Enrico Pierini, Alberto Terrile.

Sempre nello Spazio 21 saranno esposte le fotografie di Patrizia Traverso e le grafiche di Gianfranco Carrozzini, le fotografie di Alberto Terrile “Nel segno dell’angelo” realizzate tra il 1993 e il 1997 presso l’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto; i ritratti e le interpretazioni grafiche in omaggio a Basaglia a cura del Laboratorio di Disegno e Pittura dell’IMFI condotto da Sergio Giordanelli; ” Reparto donne agitate” ovvero la storia di 7 donne rinchiuse in manicomio a cura di Giacomo Doni.

Alle 18.00 Installazione performativa UNA STORIA, TANTE STORIE di Danila Di Salvo, Elisa Parisi, danza, Andrea Contini, voce narrante.

Alle 19.00 Performance LE FILE ROUGE di Silvia Ottobrini

Alle 21,00 Spettacolo multimediale AndromacA – Rassegna DiSuoni DiVersi e DiSegni.

Il Coordinamento Quarto Pianeta, oltre ad evitare che l’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto venisse ceduto e privatizzato, dal 2012, contribuisce alla sua rigenerazione cercando di riconnettere culturalmente questa “periferia esistenziale” alla città. Quarto Pianeta vuole essere un progetto per mettere al centro la cultura della salute, come intersezione di discipline diverse. Un’occasione per comprendere come la malattia, la follia, la disabilità, non possano essere separate dall’esistenza e dalla sofferenza delle persone e dal loro rapporto con la società.