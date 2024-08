Genova. Fine settimana soleggiato a parte la presenza di nubi basse sulle coste nelle ore meno calde; disagio da caldo in aumento stante la presenza di aria umida in arrivo dal mare. Non si prevedono precipitazioni.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 24 agosto avremo al mattino banchi di nubi basse non serrate lungo le coste e sul mare, soleggiato altrove. Nel corso della giornata dissolvimento della nuvolosità bassa a parte qualche batufolo che permarrà sui rilievi retrostanti la costa centro-occidentale. Nel pomeriggio non si esclude qualche piovasco sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata, per il resto soleggiato.

Venti da deboli a moderati da sud. Mare generalmente poco mosso. Temperature minime in lieve aumento sotto costa, massime stazionarie: sulla costa minime tra 22 e 25 gradi, massime tra 28 e 31 gradi; all’interno minime tra 15 e 19 gradi, massime tra 25 e 33 gradi.

Domenica 25 agosto avremo un po’ di nubi basse al mattino lungo la costa centro-occidentale in dissolvimento, per il resto soleggiato. Nel pomeriggio soleggiato praticamente ovunque a parte nubi sulle Alpi Liguri e sulle testate della Val d’Aveto, ma senza conseguenze.

Venti deboli i moderati da sud. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie. Disagio fisico per l’afa.

Lunedì 26 agosto avremo possibili temporali nelle zone interne in parziale sconfinamento lungo le coste, ma la situazione resta ancora incerta.