Genova. Alta pressione che tornerà ad espandersi sull’Europa, portando condizioni di stabilità sul bacino del Mediterraneo. Sensazione di caldo crescente e sporadici episodi di instabilità pomeridiana caratterizzeranno la seconda parte di settimana. Ecco le previsioni meteo per Genova e la Liguria elaborate di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria giovedì 8 agosto

Avvisi

Disagio fisiologico per il caldo.

Cielo e Fenomeni

al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, con qualche velatura in transito sul settore centro-occidentale. A partire dalle ore centrali saranno possibili fenomeni temporaleschi isolati su Alpi Marittime/Liguri e sulle dorsali di confine dell’ entroterra di Levante. Cieli sereni ovunque entro metà serata.

Venti

a regime di brezza, con locali rinforzi da E/NE in serata sul settore occidentale

Mari

Poco mosso, localmente mosso in serata su Imperiese e Savonese occidentale.

Temperature

In lieve aumento le massime sul settore centro-orientale. Stazionarie altrove. Costa: Min: +23/+27°C – Max: +29/+34°C. Interno: Min: +13/+22°C – Max: +25/+33°C

Previsioni meteo Genova e Liguria venerdì 9 agosto

Avvisi

Disagio fisiologico per il caldo.

Cielo e Fenomeni

sereno o poco nuvoloso ovunque. temporali pomeridiani sugli estremi di regione con possibili sconfinamenti sull’Imperiese

Venti

A regime di brezza sotto costa , moderati da SO sul Golfo

Mari

poco mossi sotto costa , localmente mossi al largo

Temperature

Stazionarie, in lieve aumento le massime nell’interno e sul Ponente

Previsioni meteo Genova e Liguria sabato 10 agosto

Avvisi

Disagio fisiologico per il caldo.

Cielo e Fenomeni

Giornata stabile, con fenomeni pomeridiani relegati alle dorsali di confine. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali. Mari quasi calmi ovunque.