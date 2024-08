Liguria. Il cedimento del promontorio anticiclonico favorisce l’ingresso di un cavo d’onda che, carico di aria fresca di origine atlantica, determina un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche ed un contestuale calo delle temperature. A inizio settimana area depressionaria in quota che andrà ad isolarsi vero il centro-sud. Ecco le previsioni meteo di Limet su Genova e la Liguria per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria domenica 18 agosto

Avremo in mattinata concentrazione dei rovesci temporaleschi tra Tigullio e Spezzino, altrove più asciutto con anche delle schiarite sull’imperiese. Nelle ore centrali della giornata graduale esaurimento delle precipitazioni anche sul levante, ma nelle zone interne è attesa la formazione di nuovi rovesci e temporali che, tra il pomeriggio e le ore serali, sconfineranno lungo le coste sottostanti. Atteso un progressivo miglioramento verso tarda sera.

Venti generalmente moderati a rotazione ciclonica, raffiche fino a forti durante i rovesci temporaleschi. In serata tenderanno a divenire tesi dai quadranti settentrionali. Mare mosso, in aumento fino a molto mosso al largo e sugli estremi della regione entro sera. Temperature in diminuzione: sulla costa minime tra 17 e 22 gradi, massime tra 23 e 28 gradi; all’interno minime tra 10 e 20 gradi, massime tra 18 e 26 gradi.

Previsioni meteo Genova e Liguria lunedì 19 agosto

Nella notte residui piovaschi nelle aree interne, mentre la mattinata sarà caratterizzata da nuvolosità sparsa in un contesto asciutto sull’intero territorio regionale. Tra il pomeriggio e la serata qualche piovasco o rovescio potrà interessare il levante regionale, situazione pressoché invariata altrove.

Venti moderati o tesi dai quadranti settentrionali. Mare mosso nella prima parte di giornata, poi moto ondoso in calo soprattutto sotto-costa. Temperature minime su valori stabili, massime in rialzo.

Previsioni meteo Genova e Liguria martedì 20 agosto

Giornata caratterizzata dall’alternanza tra sole ed annuvolamenti, locale instabilità pomeridiana sui rilievi interni. Temperature in leggero aumento.