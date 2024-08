Genova. La presenza della goccia fredda isolatasi nella giornata di ieri sulle Baleari rende instabile l’atmosfera, portando allo sviluppo di temporali diffusi sul Mediterraneo centro-occidentale. Ecco le previsioni meteo per Genova e la Liguria elaborate di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria venerdì 16 agosto

Avvisi

Ancora temperature elevate, ma disagio fisiologico in calo.

Cielo e fenomeni

Nella prima parte della mattina cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, con qualche nube in più che sarà presente sull’estremo ponente. Tra la tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio sviluppo di temporali sulla parte occidentale della regione, con interessamento marginale anche del settore costiero centrale. Nel pomeriggio ancora instabilità diffusa, specialmente nell’interno di ponente e sull’Appennino di Levante.

Venti

Generalmente a regime di brezza. Prestare attenzione però alle possibili raffiche localmente anche forti in uscita dai temporali.

Mari

Poco mosso; mosso in serata al largo e nell’Imperiese.

Temperature

Generalmente stazionarie: minime in calo a ponente, massime in lieve aumento nell’Imperiese costiero. Costa: Min: +23/+27°C – Max: +28/+33°C. Interno: Min: +13/+22°C – Max: +25/+33°C

Previsioni meteo Genova e Liguria sabato 17 agosto

Avvisi

Nessuno.

Cielo e fenomeni

Ulteriore aumento dell’instabilità specialmente tra il pomeriggio e la serata, con attivazione di temporali sul Mar Ligure in particolare sul centro-ponente. Evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti

Venti

Tra il debole ed il moderato dai quadranti meridionali.

Mari

Poco mosso nella prima parte della giornata, in aumento a mosso nel pomeriggio su centro e ponente.

Temperature

In lieve calo sia le massime che le minime.

Previsioni meteo Genova e Liguria domenica 18 agosto

Ancora instabile, specialmente sui versanti marittimi, con attivazione di temporali diffusi sul Mar Ligure. Temperature in netto calo specialmente nei valori massimi. Evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti