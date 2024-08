Genova. Una saccatura, accompagnata da spifferi di aria più fredda in quota, approccerà il sud della Francia e l’arco alpino occidentale, portando un parziale cambiamento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione e su tutto il Nord-Ovest Italiano. Ecco le previsioni meteo per Genova e la Liguria elaborate di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria mercoledì 14 agosto

Avvisi

Eevato disagio fisiologico per il caldo.

Cielo e fenomeni

Cieli sereni o poco nuvolosi in mattinata, con un veloce transito di nuvolosità stratificata alta da sud ovest, in dissolvimento entro le ore centrali. Fenomeni temporaleschi pomeridiani saranno possibili in una prima fase sulle dorsali di Val d’Aveto e Trebbia, in sconfinamento sul versante Piacentino. A partire dal tardo pomeriggio, sarà possibile la formazione di nuclei temporaleschi tra Alpi Liguri e Marittime, anch’essi in sconfinamento verso nord sul versante del Cuneese. Sereno o velato altrove entro sera.

Venti

Deboli dai quadranti settentrionali in mattinata. Rotazione a brezza dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mari

calmi o poco mossi ovunque. Momentanei rinforzi fino a mossi al largo dell’Imperiese.

Temperature

stazionarie o in lieve diminuzione, soprattutto in serata nell’entroterra. Costa: Min: +24/+29°C – Max: +30/+37°C. Interno: Min: +14/+23°C – Max: +29/+38°C

Previsioni meteo Genova e Liguria giovedì 15 agosto

Avvisi

Disagio fisiologico per il caldo.

Cielo e fenomeni

Giornata ferragostana con un parziale peggioramento delle condizioni meteo, più significativo sul settore occidentale. Cieli velati o parzialmente nuvolosi sul resto della regione, con fenomeni pomeridiani sulle creste dell’Appennino di Levante.

Venti

deboli dai quadranti meridionali con rinforzi sul Golfo.

Mari

poco mossi. Localmente mossi al largo dell’Imperiese.

Temperature

in lieve calo sia le massime che le minime

Previsioni meteo Genova e Liguria venerdì 16 agosto

Avvisi

disagio fisiologico per il caldo in attenuazione ma pur sempre meritevole di attenzione.

Cielo e Fenomeni

rovesci isolati sugli estremi di regione e copertura nuvolosa in aumento. Temperature in leggera ed ulteriore diminuzione. Seguire i prossimi aggiornamenti.