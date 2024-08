Genova. La fase anticiclonica prolungata entra nel vivo, con giornate soleggiate e qualche fenomeno pomeridiano sull’arco alpino e appenninico. Mix di temperature elevate e tassi di umidità relativa molto alti, saranno responsabili di condizioni di disagio fisiologico, più spiccate tra la costa e l’immediato entroterra. Ecco le previsioni meteo per Genova e la Liguria elaborate di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria lunedì 12 agosto

Avvisi

Elevato disagio fisiologico per il caldo.

Cielo e Fenomeni

Mattinata che trascorrerà all’insegna di cieli per lo più soleggiati o poco nuvolosi, con transito di velature e nuvolosità alta sul centro-ponente della regione. A partire dalle ore centrali saranno possibili sviluppi temporaleschi sul comparto delle Alpi Marittime/liguri e sulle dorsali di Val d’Aveto e Trebbia. Nelle ore tardo pomeridiane non si escludono veloci rovesci tra Beigua e Val d’Orba. Miglioramento delle condizioni su tutta la regione dalla serata

Venti

dai quadranti settentrionali in mattinata, con rinforzi tra Savonese e Genovesato. Rotazione a brezza dai quadranti meridionali nel pomeriggio al largo e sotto costa. Nuovamente dai quadranti settentrionali sul settore centrale in serata.

Mari

poco mossi o quasi calmi

Temperature

minime in aumento complici fenomeni di compressione locale, massime stazionarie od in lieve ed ulteriore aumento. Costa: Min: +25/+32°C – Max: +32/+37°C. Interno: Min: +16/+25°C – Max: +29/+39°C

Previsioni meteo Genova e Liguria martedì 13 agosto

Avvisi

Elevato disagio fisiologico per il caldo.

Cielo e fenomeni

Giornata in prevalenza soleggiata. Nel pomeriggio instabilità pomeridiana relegata alle Alpi Liguri e Marittime con qualche colpo di tuono possibile anche nel profondo Appennino di Levante.

Venti

a regime di brezza, con maggiore incisività delle brezze di mare sotto costa nel pomeriggio.

Mari

quasi calmi ovunque

Temperature

stazionarie su valori elevati. Leggero calo delle massime sotto costa, ove le brezze di mare riusciranno a forzare .

Previsioni meteo Genova e Liguria mercoledì 14 agosto

Avvisi

Elevato disagio fisiologico per il caldo.

Cielo e fenomeni

Ancora condizioni soleggiate, isolata instabilità pomeridiana sui rilievi interni. Temperature stazionarie od in lieve diminuzione, soprattutto per quanto riguarda i valori minimi.