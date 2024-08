Genova. L’entrata di una blanda saccatura sull’Europa Occidentale, che si isolerà in una goccia fredda sulle Baleari, porterà condizioni instabili sull’Europa Meridionale e l’Italia Centro-Settentrionale. Ecco le previsioni meteo per Genova e la Liguria elaborate di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria giovedì 15 agosto

Avvisi

Disagio fisiologico per il caldo

Cielo e fenomeni

Al mattino cieli via via più nuvolosi a partire da ponente, mentre risulteranno al più velati a levante; dalle ore centrali deciso aumento dell’instabilità a ponente, con temporali in risalita da Sud-Ovest che lambiranno le coste dell’Imperiese e del Savonese, spostandosi poi verso il Genovesato, che sarà però interessato solo marginalmente. Possibili rovesci temporaleschi anche in Val d’Aveto ma in spostamento verso il piacentino. In miglioramento dalla serata.

Venti

Dai quadranti settentrionali, al mattino moderati sul centro-ponente, deboli a levante. Nel pomeriggio intensificazione del flusso settentrionale un po’ ovunque, con possibili raffiche fino a forti in uscita dai temporali.

Mari

Da poco mosso a mosso; localmente molto mosso a largo dell’Imperiese.

Temperature

Minime stazionarie o in lieve diminuzione a levante, massime in calo ovunque, ma in un contesto comunque caldo. Costa: Min: +23/+27°C – Max: +28/+34°C. Interno: Min: +13/+22°C – Max: +27/+35°C

Previsioni meteo Genova e Liguria venerdì 16 agosto

Avvisi

Ancora temperature elevate, ma disagio fisiologico in calo.

Cielo e fenomeni

Giornata variabile, con nuvolosità diffusa specialmente a ponente, più soleggiato a levante. Temporali nel pomeriggio su Alpi Liguri e Appennino di levante.

Venti

Tra il debole ed il moderato, dapprima dai quadranti settentrionali, in rotazione a quelli meridionali nel pomeriggio.

Mari

Poco mosso.

Temperature

In lieve calo sia le massime che le minime.

Previsioni meteo Genova e Liguria sabato 17 agosto

Ulteriore aumento dell’instabilità specialmente tra il pomeriggio e la serata, con attivazione di temporali di calore sul Mar Ligure specialmente sul centro-ponente. Evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti