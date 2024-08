Postino aggredito da un cane sulle alture di Moneglia, ferito e portato in ospedale

Moneglia. Un giovane postino è stato aggredito da un cane a Tessi, sulle alture di Moneglia, mentre consegnava la corrispondenza.

È successo oggi in tarda mattinata, verso mezzogiorno e mezza. Sul posto sono intervenuti la Croce Azzurra di Moneglia e l’auto infermierizzata India 40.

L’uomo, secondo le prime informazioni riferite dai soccorritori, ha riportato lesioni “importanti” causate dai morsi dell’animale. Per questo è stato deciso il trasporto in pronto soccorso a Lavagna in codice giallo, di media gravità.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. A tutti gli effetti si tratta di un infortunio sul lavoro, perciò verranno avviate tutte le indagini del caso.