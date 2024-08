Pos in chiesa, ad Arenzano le offerte si fanno anche con il bancomat

Arenzano. Se nelle chiese di alcuni paesi europei, come ad esempio Francia e Germania, e negli Usa, l‘entrata del Pos in chiesa è già pratica diffusa da almeno 15 anni, in Italia questa innovazione ha suscitato qualche perplessità: d’altronde il nostro è l’ultimo Paese in classifica, tra quelli europei, per diffusione dei pagamenti digitali.

Ma oggi in diverse chiese della penisola il bancomat sta scalzando la moneta. Per offerte o per celebrare una messa di suffragio si può utilizzare il pos e questo comporta alcuni vantaggi, come lo stop ai furti nelle cassette delle offerte e una maggiore trasparenza nei flussi economici delle parrocchie.

In Italia i primi esperimenti sono iniziati con il Covid: al fine di evitare il più possibile qualsiasi forma di contatto, in una chiesa di Chioggia è stato introdotto l’uso del Pos. L’idea di Monsignor Vincenzo Tosello, della parrocchia di San Giacomo. In quella e nel giro di poco tempo in altre due chiese del comune è comparso un touch screen luminoso con tre opzioni: offerta candela, offerta messa, offerta libera.

L’iniziativa, da soluzione temporanea pare essere diventata un’innovazione permanente anche in altre città come Cremona. Rimane comunque affiancata la possibilità di fare le offerte in modo tradizionale.

In Liguria

In Liguria l’unica chiesa ad aver adottato, per il momento, questo tipo di rivoluzione è il Santuario Gesù Bambino di Praga di Arenzano dove si possono fare offerte tramite bancomat o Paypal.

L’installazione digitale si trova in una piccola cappella del Santuario, meta di pellegrinaggio e sede di un seminario per padri Carmelitani.