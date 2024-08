Porto Antico Estatespettacolo si chiude con 56.400 presenze

Genova. Bilancio ampiamente positivo per il 25° compleanno di Porto Antico Estatespettacolo. Ventitré le serate all’Arena del Mare, 28 appuntamenti in Piazza delle Feste e 11 spettacoli teatrali sull’Isola delle Chiatte, più di due mesi di programmazione, serate con due spettacoli in contemporanea e intrattenimento di qualità per tutti.

“È stata un’estate di grande successo – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando – che ha confermato sempre più il valore dei suoi tre teatri sul mare, con scenografie uniche nel panorama italiano e il grande impegno di tutti per comporre un cartellone in grado di intercettare i gusti musicali più svariati, teatro, danza e cabaret, grandi nomi e artisti di nicchia, insieme appassionatamente, con un occhio attento alla grande tradizione locale. Lo spirito che contraddistingue il ramo più ludico dell’attività di Porto Antico è l’intrattenimento attento alle novità e alle sensibilità del pubblico insieme alla voglia di crescere e migliorare, anno dopo anno”.

Complessivamente i 61 spettacoli hanno registrato 56.400 presenze, a cui si aggiungono le 75.000 del 26^ Suq Festival, tradizionale prologo della stagione.

All’Arena del Mare, 47.000 spettatori in 23 serate, 6 sold-out per un programma versatile, stimato tra il 30% e il 40% il pubblico proveniente da fuori Genova. Novità di quest’anno la capienza ampliata a 6000 spettatori con il pubblico in piedi, 1800 con i posti a sedere.

In Piazza delle Feste 8.000 spettatori in 28 serate e 4 sold out. L’ampia offerta musicale è stata affiancata da spettacoli di teatro e cabaret, dalle calde atmosfere della danza e dalle suggestive performance musicali a lume di candela.

All’Isola delle Chiatte, da poco oggetto di un’attenta riqualificazione strutturale, 1.400 spettatori in 10 serate e 5 sold out. Successo consolidato per una location in grado di rendere ogni spettacolo un’esperienza indimenticabile; le luci della città e il riflesso delle onde creano un’atmosfera magica, perfetta per immergersi nelle storie epiche e nelle leggende portate in scena con i suoi spettacoli.

“Mentre raccogliamo i dati di questa straordinaria stagione – evidenzia Luisella Tealdi, responsabile eventi di Porto Antico di Genova spa – siamo già al lavoro per EstateSpettacolo 2025, arrivano le prime richieste e si fissano le prime opzioni, con l’obiettivo di una continua crescita, in termini di offerta e di spazi per eventi, e la consapevolezza che EstateSpettacolo rappresenta uno dei fattori del crescente appeal del Porto Antico e della nostra città”.