Porto Antico, all’Isola delle Chiatte arriva il “Sea Stories Festival”: tre spettacoli fino al 28 agosto

Genova. La rassegna dei genovesi, Porto Antico EstateSpettacolo, prosegue con il terzo e ultimo capitolo che come di consueto anima la terza delle location “storiche”: dopo l’Arena del Mare e la Piazza delle Feste, è adesso la volta dell’Isola delle Chiatte, il luogo più suggestivo del Porto Antico di Genova, il palcoscenico pieds dans l’eau che dal 19 al 28 agosto sarà protagonista del SEA STORIES FESTIVAL, l’originale festival teatrale che porta il teatro direttamente sul mare.

Tre le produzioni firmate Compagnia Chierici Cicolella, dedicate a testi moderni e grandi classici della letteratura di mare: “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Melville e la balena bianca” e “Moby Dick, la leggenda” per un totale di undici spettacoli in dieci sere consecutive. Sarà una vera e propria immersione nel mondo dell’avventura, dell’esplorazione e della navigazione

“La leggenda del pianista sull’oceano”, in programma dal 19 al 21 agosto, è il monologo teatrale del testo di Alessandro Baricco, portato in scena con le note di musicisti jazz e le parole di Max Tooney. La storia si svolge sul piroscafo Virginian, in viaggio tra Europa e America negli anni tra le due guerre. In questo luogo così singolare nasce e cresce, senza mai scendere a terra, Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, il più grande pianista che abbia mai suonato sull’oceano, qui interpretato da Igor Chierici con la regia di Luca Cicolella.

Dal 22 al 27 agosto arriva la prima delle due novità 2024 della Compagnia, “Melville e la Balena Bianca”. La storia della baleniera Essex, realmente esistita, prende vita in questo epico racconto nato dall’incontro tra lo scrittore e uno dei sopravvissuti della Essex, Owen Chase, incontro che fu di ispirazione per il più grande dei suoi capolavori, Moby Dick. In scena, vedremo un giovane Melville alle prese con i suoi demoni interiori, accompagnato da Owen Chase, Toby (il suo amico e compagno di viaggi) e un danzatore che rievoca il mondo onirico e l’inconscio dell’autore. Gli attori Igor Chierici, Luca Cicolella, Giulio Venturini e Andrea Nicolini, con la regia di Igor Chierici.

La seconda novità, “Moby Dick, la leggenda”, in programma il 27 e 28 agosto, è un reading tratto dal capolavoro di Melville. Igor Chierici e Luca Cicolella, registi e attori in scena, rievocano le epiche battaglie ai capodogli e le lunghe attese a bordo del Peequod in una rilettura del libro che coinvolgerà il pubblico tra giochi di luce, musica di accompagnamento e un susseguirsi travolgente di personaggi e azioni. Con Luca Cicolella, Igor Chierici, Francesco Chincella, Giorgia Mammi, Filippo Bogdanovich.