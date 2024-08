Sei anni dal crollo del ponte Morandi, nella Radura della Memoria la commemorazione delle 43 vittime: il programma

Genova. Sono trascorsi ormai sei anni da una delle tragedie più tristemente note d’Italia: il crollo del ponte Morandi, avvenuto la mattina del 14 agosto 2018 alle 11.36.

Un triste anniversario per l’intera città di Genova, per la Liguria e soprattutto per i parenti delle 43 vittime, che anche quest’anno il Comune di Genova ha deciso di commemorare con una cerimonia. La commemorazione è organizzata in collaborazione con il Comitato Parenti Vittime del Ponte Morandi.

Si inizia alle 9 di mercoledì 14 agosto, quando nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, sarà celebrata la santa Messa officiata dall’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca. Alle 9.30 circa è previsto l’arrivo, alla Radura della Memoria, dei partecipanti alla camminata in ricordo delle vittime organizzata dall’Associazione “Noi per Voi Valle Stura Masone” con i sindaci di Masone, Rossiglione e Campoligure. Saranno presenti 43 bambini che porteranno un pensiero ai parenti delle vittime.

Alle 10.45, sempre nella Radura della Memoria, inizierà la cerimonia in ricordo delle vittime del crollo alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci, dell’imam Salah Hussein, del prefetto di Genova Cinzia Torraco, del presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana e del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, con delega della presidenza del Consiglio dei Ministri.

All’ingresso della radura, dove è stata posta la piastra metallica con i nomi di tutte le vittime, saranno posizionate le corone del presidente della Repubblica, della presidenza del Senato, della presidenza del Consiglio dei Ministri e dei parenti delle vittime. Prima degli interventi delle autorità, sul palco l’orchestra del Teatro Carlo Felice eseguirà una prima performance musicale, introdotta dall’intervento del soprintendente Claudio Orazi.

L’orchestra eseguirà il Requiescant in pace per tre strumenti: Guido Ghetti, oboe solista del Teatro Carlo Felice, Giovanni Battista Fabris, violino solista del Teatro Carlo Felice, e Riccardo Agosti, violoncello solista del Teatro Carlo Felice. A seguire salirà sul palco Gianni Andreoli dell’associazione “Noi per Voi Valle Stura Masone” con una rappresentanza di bambini che porteranno alcuni doni ai parenti.

Alle 11.36 il momento più toccante: verrà osservato un minuto di silenzio e in contemporanea verranno suonate le sirene delle navi in porto e le campane di tutta la diocesi.

Crollo del ponte Morandi, procedono i lavori per il Memoriale

Proseguono intanto i lavori per la realizzazione del Memoriale. L’inaugurazione dovrebbe avvenire il 14 novembre, e nell’ex magazzino Amiu sulla sponda sinistra del Polcevera ruspe ed escavatori sono in azione con gli operai della ditta Gambino, vincitrice dell’appalto per la sistemazione edile, e della Crocco, titolare dell’impiantistica.

La struttura sta prendendo forma, e sono già visibili le ampie vetrate che caratterizzeranno gli ambienti. Il memoriale della tragedia del ponte Morandi sarà strutturato su diverse stanze che racconteranno da vari punti di vista la vicenda del crollo: con documenti, reperti e strumenti interattivi si parlerà della struttura e della sua storia, della macchina dei soccorsi, del contesto della Valpolcevera, del processo in corso. Il capannone del Memoriale sarà collegato alla serra bioclimatica, che dovrebbe ospitare 43 specie diverse di piante.

Oltre allo studio Boeri, che si occupa della supervisione generale, sarà fondamentale l’apporto di Ett e per i contenuti sono stati coinvolti anche i giornalisti di Will, portale di informazione molto noto ai giovani e che comunica quasi esclusivamente via Instagram.