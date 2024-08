Genova. “Il tempestivo processo di ricostruzione del collegamento tramite ponte San Giorgio non costituisce attenuante per quanto accaduto”. A risuonare, nel sesto anniversario del crollo del ponte Morandi, sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella attraverso il messaggio letto dal sindaco Marco Bucci.

Nella Radura della Memoria si è tenuta la cerimonia di commemorazione delle 43 vittime culminata nel minuto di silenzio alle 11.36, l’ora in cui il viadotto collassò il 14 agosto 2018, insieme al suono delle campane delle chiese e delle sirene delle navi. Presente in rappresentanza del governo il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, mentre da Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime Ponte Morandi, è arrivato un messaggio chiaro: “Nel processo stiamo lottando per l’emersione dell’unica verità possibile, contro ogni mistificazione“.

“Desidero unirmi alla commemorazione delle vittime del crollo del ponte Morandi, le immagini di quel drammatico evento appartengono alla memoria collettiva della Repubblica e richiamano alla responsabilità condivisa di assicurare libertà di circolazione e assenza di rischio a tutti gli utenti, tutelando il patrimonio infrastrutturale del Paese – ha scritto ancora Mattarella – le responsabilità devono essere definitivamente accertate e auspico che il lavoro delle autorità preposte si svolga con efficacia e prontezza necessarie a ogni sentimento di giustizia“. “In questa giornata di cordoglio e memoria la Repubblica esprime vicinanza ai familiari delle 43 vittime e un profondo sentimento di solidarietà alla città di Genova”, ha concluso il capo dello Stato.

“Questa vergogna nazionale – ha aggiunto Possetti, che nel crollo ha perso la sorella Claudia, il compagno Andrea Vittone e i loro figli Manuele e Camilla – vede alla sbarra appartenenti alle società interessate e parti che appartenevano o appartengono agli uffici pubblici, un insieme di mancanze, carenze, incompetenza e delinquenza che ha permesso che quel giorno segnasse la fine per 43 persone che avevano il diritto di continuare la loro semplice esistenza. La giustizia dovrà essere efficace, dovrà garantire alle vittime la verità, è nostro dovere di cittadini vigilare insieme perché la legge possa essere uguale per tutti”.

“Dobbiamo avere una verità processuale definita, delle condanne, perché non è stato un meteorite, la bobina, il fulmine o quant’altro hanno cercato di inventare. È chiaro dalla documentazione, da tante cose, ma vogliamo che diventi verità processuale. Non cambia nulla, i nostri cari non torneranno, ma sarà un passo importante per tutto il Paese”, ha sottolineato a margine della cerimonia.

Ponte Morandi, la commemorazione a sei anni dal crollo

La giornata è iniziata alle 9 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa con la santa Messa officiata dall’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca, poi il trasferimento nella Radura della Memoria, lo spazio nato sotto i piloni del ponte che ha preso il posto del gigante di Riccardo Morandi, il San Giorgio. La cerimonia è iniziata con la deposizione delle corone alla presenza dei rappresentanti del comitato Ricordo vittime del Ponte Morandi e delle autorità. L’orchestra del Teatro Carlo Felice ha seguito alcune performance musicali.

Una legge per le risarcire i familiari delle vittime

Un fondo da 7 milioni di euro e aiuti alle imprese, con lo Stato che si farà carico dei danni subiti da vittime e parenti delle vittime di tragedie come quelle del crollo del ponte Morandi. È questo, in estrema sintesi, il contenuto del disegno di legge studiato con il Comitato Parenti delle Vittime del Ponte Morandi, che potrebbe essere inserito già a settembre in apposito decreto e che prende spunto da una tragedia che ha cambiato la storia del Paese provocando la morte di 43 persone.

“Oggi abbiamo cercato di chiudere finalmente la proposta di legge. Vedremo a settembre se proseguire con un iter parlamentare, di per sé lungo, o procedere rapidamente con un decreto del governo per rendere immediata questa proposta entro la fine dell’anno – ha detto a margine il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi -. A noi interessa che il Paese si prenda cura di chi subisce una situazione come questa dovuta al decadimento, al crollo totale e parziale, di un’opera stradale o autostradale di interesse nazionale – ha proseguito – Lo Stato ha un dovere nei confronti dei cittadini di garantire la sicurezza e di occuparsi di loro in caso di tragedie come queste”.

“Se malauguratamente dovesse avvenire un’altra tragedia come la nostra sarebbe pronta per dare supporto ai parenti delle vittime, e questo per noi è essenziale. Dopo quello che abbiamo passato in questi anni potrebbe aiutare altri a stare meno male”, ha detto Egle Possetti.

Piana: “Giusto paragonarli a vittime dello stato”

“Oggi è il sesto anno in cui in maniera solenne vengono commemorate le vittime di una tragedia. Ovviamente non ci si deve limitare a questo. I familiari delle vittime hanno ragione a chiedere giustizia e soprattutto procedimenti più celeri per individuare le colpe e le responsabilità. Soprattutto si devono seguire le famiglie e gli orfani di queste tragedie e paragonarli a vittime dello stato. Questo è sinonimo di un Paese civile. Si continuerà a lavorare per rendere sempre più accogliente un quartiere che ha subito una tragedia tra le più gravi a livello nazionale”. Così il presidente ad interim della Regione Alessandro Piana. In mattinata anche l’ex presidente Giovanni Toti è intervenuto con un post su Facebook.

La commozione di Bucci: “Momenti terribili, dissi che Genova non era in ginocchio”

Prima della cerimonia il sindaco Marco Bucci ha ricordato quei tragici momenti con commozione: “Ero in macchina, stavo andando in Comune dopo una riunione in Città Metropolitana, e alle 11.36 o 37, ora non ricordo bene, ho ricevuto la telefonata da un vigile, credo il capo pattuglia, che mi ha detto ‘attenzione è crollato un pezzo del ponte Morandi‘. Io dissi ‘si è fatto male qualcuno?’, pensavo fosse crollato un guardrail o un new jersey. Mi hanno detto che erano crollati 200 metri di ponte ed è stato panico – ha detto ai microfoni dei cronisti – Abbiamo aperto il coc di emergenza poco dopo e abbiamo iniziato a lavorare, due ore dopo prima conferenza stampa in protezione civile dove in una atmosfera terribile ho avuto il coraggio di dire che Genova non era in ginocchio“.

“Quello che è accaduto quel giorno non si dimenticherà mai e siamo qui per confermare questo dopo sei anni, avrò occasione di far leggere messaggio del presidente Mattarella, lo leggeremo di fronte a tutti – ha aggiunto Bucci – Genova non dimentica e non dimenticheremo mai, ma soprattutto il monito per noi è di costruire e costruire bene, abbiamo tanti investimenti in infrastrutture, non dobbiamo commettere gli errori del passato, dobbiamo costruire bene e costruire infrastrutture, che servono, sicure. Non devono succedere più tragedie di questo tipo. Genova non era in ginocchio quel giorno, l’ho detto due ore dopo la tragedia, lo abbiamo dimostrato e continueremo a dimostrarlo, non ci arrendiamo davanti niente, ma bisogna continuare il cammino e bene e accelerare se si può”.

Il Memoriale “luogo di ricordo e consapevolezza”

“Il Memoriale, importantissimo luogo di ricordo e consapevolezza collettiva, sta prendendo forma con grande lavoro e grande professionalità – ha ricordato Possetti nel suo intervento -. Speriamo presto di poterlo inaugurare con l’enfasi che merita contro ogni tentativo di rendere nebulosa la memoria collettiva che purtroppo si sta dileguando nel tempo. La memoria sopita è conveniente, anche per il potere economico che sta ricevendo un duro colpo dopo l’emersione del marciume alla base della tragedia”. Lo ha detto Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime Ponte Morandi, durante la commemorazione a Genova nel sesto anniversario della tragedia. “Quanto emergerà nel processo dovrà essere gridato, illuminato, per rispetto di quelle vite che si sono volatilizzate e per tutti noi cittadini che abbiamo bisogno di continuare a sperare che qualcosa intorno a noi sia ancora limpido”, ha aggiunto.

Ponte Morandi, viaggio nel cantiere del Memoriale per le 43 vittime: ecco come sarà

L’inaugurazione dovrebbe avvenire il 14 novembre, e nell’ex magazzino Amiu sulla sponda sinistra del Polcevera ruspe ed escavatori sono in azione con gli operai della ditta Gambino, vincitrice dell’appalto per la sistemazione edile, e della Crocco, titolare dell’impiantistica.

La cerimonia al ponte delle rattelle

Anche quest’anno si è tenuta oltre una cerimonia al “ponte delle Rattelle”, la passerella pedonale che si trova immediatamente a monte del nuovo viadotto Polcevera su cui campeggia dall’anno scorso la targa di intitolazione con la scritta “14 agosto 2018, in memoria delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi”.

Da qui, alle 11.36, sono state gettate nel Bisagno 43 rose bianche, una per ogni vittima, e si sono sentiti 43 rintocchi di gong, in una cerimonia organizzata dall’associazione Quelli del Ponte Morandi.

Chi sono le 43 vittime del crollo del ponte Morandi

Una giornata in cui si ricorda chi non c’è più, coloro che hanno perso la vita per una questione di minuti: in auto diretti verso il luogo delle vacanze, o verso casa dopo le ferie, sotto una pioggia scrosciante sono precipitati nel greto del Polcevera quando la pila 9 si è accartocciata su se stessa in un boato, creando un enorme vuoto riecheggiante prima di choc muto, poi di grida terrorizzate e agghiacciante rumore di ferraglia.

“C’eravate voi, c’eravamo tutti”, è una delle frasi che più spesso è stata pronunciata per manifestare vicinanza ai 43 che non ci sono più. Quel 14 agosto 2018 però sul ponte c’erano proprio loro: il piccolo Samuele, 8 anni, e la piccola Crystal, 9 anni, sono le vittime più giovani, la loro perdita se possibile brucia ancora di più. Stavano andando verso le vacanze, negli occhi e nel cuore le giornate al mare, il sole e tuffi. Con loro i genitori: Roberto Robbiano, 44 anni, ed Ersilia Piccinino, 41, papà e mamma di Samuele, Dawna Munroe e Cristian Cecala: con la piccola Crystal vivevano a Oleggio, nel novarese, ed erano partiti la mattina del 14 agosto per arrivare all’isola dell’Elba.

Da Pinerolo, in Piemonte, arrivavano invece Andrea Vittone, 50 anni, la compagna Claudia Possetti, 48 anni, e i figli di Claudia, Manuele e Camilla, di 16 e 13 anni. La sorella di Claudia, Egle, è diventata la portavoce del Comitato, voce stentorea che da sei anni ormai chiede giustizia ai livelli più alti. Sempre del Piemonte erano originari Alessandro Robotti, 50 anni e la moglie Giovanna Bottaro.

Alberto Fanfani, 32 anni, e Marta Danisi, 29, erano invece originari della Toscana. Marian Roşca, 36enne di Curtişoara, in Romania, e il collega Anatoli Malai, 44 anni, erano autotrasportatori e quella mattina viaggiavano a bordo del loro camion come Gennaro Sarnataro, 43 anni, di Casalnuovo, e il collega di Grotte (Agrigento), Vincenzo Licata, 58 anni.

Ancora: Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, quattro giovani originari di Torre del Greco, e Juan Carlos Pastenes, 64 anni, chef, con la moglie Nora Rivera Castillo e l’amico Juan Figueroa. Nathan Gusman, 20 anni, la fidanzata Melissa Artus-Bastit, 22, e gli amici Axelle Namate Place, 20 anni, e William Pouzadoux, 20. Angela Zerilli, 60 anni, di Corsico Milanese, e Henry Diaz, 30 anni, residente a Uscio: quella mattina aveva dato un passaggio ad Angela. Stella Boccia, 24 anni, e il fidanzato, Carlos Jesus Eraso Trujillo, 24 anni, entrambi residenti in provincia di Arezzo. Tutti loro erano diretti, o tornavano, dalle vacanze.

E poi le vittime liguri. Mirko Vicini, 31 anni, dipendente Amiu assunto con contratto a termine per l’estate insieme con il collega Bruno Casagrande, 57 anni, pochi giorni prima del crollo. Quella mattina stavano lavorando nell’isola ecologica che sorgeva sotto il viadotto, il loro furgoncino è stato sepolto da tonnellate di calcestruzzo. La mamma di Mirko, Paola Vicini, è diventata il simbolo del dolore e della resilienza. Anche Alessandro Campora, 46 anni, dipendente di Aster, è rimasto schiacciato dalle macerie crollate nell’isola ecologica.

Elisa Bozzo, di Busalla, e Andrea Cerulli, “camallo” della Culmv, andavano entrambi a lavorare. Proprio l’ex moglie di Andrea Cerulli, Giovanna Donato, nel sesto anniversario della tragedia, ha parlato di un “silenzio assordante: “Non si può avere idea in questo silenzio assordante di quanto lavoro e rumore abbiamo fatto – è lo sfogo – ore, tempo, soldi, testa, notti insonni, tutto questo per non dimenticare, per dare più dignità possibile a 43 anime innocenti dimenticate da tutti. Dovrebbe essere lutto nazionale il 14 agosto, perché quello che è accaduto riguarda tutti, la sicurezza di ogni cittadino, un sistema omertoso, negligente e avido di cui tutti facciamo parte, un sistema politico dei più forti. E invece il 14 data scomoda per i vacanzieri, per le autorità politiche che si riempiono solo la bocca di frasi fatte sui giornali e tutti finisce lì in quel maledetto silenzio assordante, che ha assuefatto tutti portando nell’oblio tutti. Nulla è cambiato sulla sicurezza in Italia e sulle società coinvolte in questa strage”.

Francesco Bello, 41 anni, era originario di Serra Riccò e abitava a Pegli. Giorgio Donaggio, imprenditore 57enne di Toirano, titolare della Donaggio Boat Service di Andora. Marius Djerri, 22 anni, originario di Shijaku, in Albania, ma da anni residente a Cornigliano, che quella mattina stava andando al lavoro a Rapallo con il suo collega, Admir “Edi” Bokrina. E poi Luigi Matti Altadonna, 35 anni, originario di Borghetto Santo Spirito. Sposato con Lara, era papà di 4 bambini.

Il punto sul processo per il crollo del ponte Morandi

Come detto, nel processo per il crollo del ponte, iniziato nel luglio del 202, sono imputate 58 persone tra dirigenti, funzionari e tecnici di Autostrade per l’Italia, ministero delle Infrastrutture e Spea, la società responsabile delle manutenzioni e delle ispezioni. Società che, insieme con Autostrade, è uscita dal processo con un patteggiamento di quasi 30 milioni, mentre il processo continua per i singoli manager e funzionari.

Le accuse sono omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d’atti d’ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro. I reati di falso ideologico, relativi anche a documenti informatici, commessi a tutto il 2011 si sono prescritti a giugno 2024, e si sono anche prescritti i reati di rifiuto in atti di ufficio commessi nel 2016.

Tra gli imputati nel processo ci sono l’ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, il capo delle operazioni Paolo Berti e l’ex direttore delle manutenzioni Michele Donferri Mitelli, l’ex amministratore delegato di Spea Antonino Galatà, il responsabile tecnico Massimiliano Giacobbi, l’ex direttore di Autostrade per Genova Stefano Marigliani, il successore Riccardo Rigacci e il braccio destro Paolo Strazzullo, i dirigenti del ministero delle Infrastrutture Bruno Santoro e Carmine Testa. A oggi 13 imputati hanno preannunciato la volontà di rendere dichiarazioni spontanee.