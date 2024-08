Polizia stradale e Aspi, mercoledì di controlli sulla A7: una patente ritirata

Genova. Nell’ambito dei servizi di controllo della viabilità e della sicurezza stradale, mercoledì 21 agosto la Polizia Stradale di Genova è stata impegnata in un’attività coordinata di controlli denominata “Viaggiamo insieme 2024 – ASPI e Polizia di Stato per la sicurezza stradale”, il cui obiettivo principale è quello di arginare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope.

In particolare, l’attività di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti è stato effettuato presso l’area di servizio Campora est della rete autostradale A7 (I Direzione di Tronco Genova della Concessionaria ASPI), da 3 pattuglie della Sottosezione autostradale di Sampierdarena, una della Sezione di Genova e un equipaggio della Squadra di Polizia Giudiziaria, con la collaborazione di un sanitario e l’impiego di un laboratorio mobile, al fine di eseguire direttamente su strada le analisi di secondo livello della saliva, a mezzo di cromatografia liquida.

Durante il servizio sono stati controllati 35 veicoli e 82 persone, accertate diverse violazioni al Codice della strada, di cui un art. 186/2° Guida sotto l’influenza di alcol”, e ritirata una patente.