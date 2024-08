Piazza dello Statuto diventa pedonale: finisce l’assedio delle auto al mercato

Genova. Con una ordinanza della direzione mobilità, il Comune di Genova ha meso nero su bianco la pedonalizzazione di Piazza dello Statuto, lo slargo sono Palazzo Reale e via Pre occupato dal rinnovato edificio del mercato che prende il suo nome dalla storica piazzetta.

La decisione arriva dopo un percorso iniziato nelle sedi del municipio, e che ha visto questa piccola pedonalizzazione il naturale proseguimento della riqualificazione di tutta l’area, una delle più prossime al circuito turistico della nostra città.

“In Piazza dello Statuto vige il divieto di circolazione e sosta fatta eccezione ai veicoli di categoria N ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 47 C.d.S., utilizzati per il carico e lo scarico di cose, a cui è consentito il transito e la sosta entro i limiti tracciati per brevi operazioni della durata massima di 1 ora, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 dei soli giorni feriali – si legge nell’ordinanza – Per i soli autorizzati al transito è istituito il senso unico di marcia con direzione antioraria, con ingresso da Via Antonio Gramsci, lato levante, ed uscita in via Antonio Gramsci, lato ponente, della piazza stessa. Allo sbocco su Via Antonio Gramsci, i veicoli in uscita devono dare la precedenza ai pedoni in fase di attraversamento e successivamente ai veicoli in transito sulla viabilità principale, con obbligo di svolta a destra”