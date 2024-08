Piazza Dante, al via i lavori per la nuova accessibilità: rampa al posto dei parcheggi moto

Genova. Sono partiti ufficialmente oggi i lavori – finanziati dal Pnrr e condotti da Aster – per la realizzazione della nuova accessibilità a Vico Dritto di Ponticello, vale a dire l’ingresso “storico” dei carruggi via Porta Soprana, nonché passaggio obbligato per la visita dell’iconica meta turistica della Casa di Colombo.

Il rendering diffuso dal Comune di Genova attraverso la sua pagina Facebook, mostra come diventerà la piazza a termine dei lavori. La scalinata sarà allargata, così come il marciapiede a fianco del capolinea Amt (che sarà traslato più avanti) e, soprattutto, sarà allestita una rampa per l’accesso di carrozzine e passeggini, eliminando quindi la barriera architettonica oggi presente.

Scomparirà quindi il terrazzino di fronte alla Casa di Colombo, classico luogo di ritrovo per i genovesi diretti nella movida del centro storico, e al posto suo, a fianco all’accesso della rampa, dovrebbe essere sistemata una panchina. Ma non solo: l’intervento, stando al rendering, cancellerà una trentina di posti moto, merce rara per i lavoratori genovesi che ogni mattina si danno battaglia per la sosta. “I posti – aveva assicurato il vicesindaco Piciocchi durante un recente Consiglio comunale – li andremo a recuperare lungo via Dante, dove c’è il capolinea, spostando lo stesso più avanti”.