Piaggio Aerospace, fino al 2 settembre per le offerte. Fim-Cisl: “Altrimenti intervenga il governo”

Villanova d’Albenga. “In data 22 agosto 2024 è stato inviato un sollecito che, in sintesi, si configura con un allungamento dei termini da parte della struttura commissariale, in merito al terzo bando di gara per la vendita di Piaggio Aerospace, ricordando il termine perentorio del 2 settembre per la presentazione di offerte da parte di soggetti che hanno manifestato interesse all’acquisto negli ultimi tempi ed altresì dare la possibilità di accedere al bando ad ulteriori soggetti in questo breve periodo”.

Lo spiega la Fim Cisl Liguria commentando la situazione di Piaggio Aerospace.

“Inoltre siamo perfettamente a conoscenza che, nei mesi di luglio ed agosto, si sono avvicendati in sede Piaggio alcuni soggetti, interessati all’acquisizione, in visita per gli approfondimenti previsti dalla procedura, per cui siamo sempre attenti e vigili sulla vertenza Piaggio e con il giusto grado di preoccupazione, ma nel contempo crediamo sia importantissimo dare le informazioni e gli aggiornamenti corretti”.

“In aggiunta, con estrema chiarezza, la posizione della Fim Cisl ha sempre messo al primo posto il fatto che la soluzione debba essere trovata con una presa di responsabilità e un intervento del Governo (come peraltro ribadito direttamente al Ministro Urso durante l’incontro del 9 marzo scorso) nel caso in cui i soggetti interessati all’acquisto non risultino adeguati senza un piano industriale e di investimenti solido che garantisca la continuità all’azienda tutta nei settori velivoli motori e manutenzione con il mantenimento dei siti produttivi di Villanova e di Genova”.

“Come da nostra richiesta, ci aspettiamo di avere la data di convocazione per l’incontro con la struttura commissariale già dalla prossima settimana e successivamente di poterci coordinare con le altre organizzazioni ed avere un confronto all’interno del Tavolo permanente regionale con l’assessore Piana”.

“La Fim continuerà ad incalzare il Governo e le Istituzioni affinché si concretizzi una soluzione positiva per il futuro tutti i lavoratori e dell’azienda Piaggio” Fim Cisl Liguria.