Peste suina, ancora carcasse infette in Liguria: il virus entra negli allevamenti piemontesi

Genova. Sono stati diagnosticati cinque nuovi casi di PSA che portano il totale dei positivi a 1.679. In Liguria, sono state riscontrate tre nuove positività sui cinghiali, che portano il totale dei casi in regione a 1.014. I tre positivi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova, uno a Davagna (22 casi totali), uno a Ne (5), uno a Uscio (42).

Un nuovo caso sui cinghiali è stato segnalato anche in Piemonte, in provincia di Alessandria a Sardigliano (8 totali.) È stata riscontrata una nuova positività su un suino in in allevamento in territorio piemontese, sempre in provincia di Novara, ma a Vinzaglio, mentre i due casi precedenti erano stati segnalati a Trecate.

Il totale dei casi positivi in Piemonte sale così a 665 (nel conteggio sono compresi i tre positivi negli allevamenti suinicoli). Con il caso nell’allevamento di Vinzaglio, crescono a 158 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.