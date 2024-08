Perde il controllo dell’auto mentre parcheggia e sfonda una saracinesca: pedoni sfiorati

Genova. Poteva finire molto male la disavventura capitata questa ad un anziano conducente che ha perso il controllo della sua auto, invadendo il marciapiede davanti a sé e sfondando la vetrina di un negozio. L’auto senza controllo ha sfiorato alcuni passanti e solo la fortuna ha evitato che questo piccolo incidente diventasse una tragedia.

L’episodio è avvenuto intorno alle 11 a San Fruttuoso, in via G.B. D’Albertis, quando in zona tante persone vivono il quartiere tra mercato e negozi. Alla guida della sua Mercedes, un signore si appresta a parcheggiare sotto gli alberi della zona, quando qualcosa va storto. Forse a causa di un gesto errato, o forse di un malore, il conducente perde il controllo della macchina che si schianta contro una saracinesca di un negozio fortunatamente chiuso.

Paura tra i passanti e immediata chiamata per i soccorsi. Sul posto in pochi minuti arrivano i medici del 118 e i vigili del fuoco: nell’impatto, infatti, è scattato l’airbag e potrebbe essere necessario il loro intervento. Per fortuna però, l’uomo alla guida ha solo qualche graffio e tanta paura in corpo. Dopo essere stato medicato, i medici optano per un trasporto al pronto soccorso per accertamenti, dove arriverà pochi minuti dopo in codice giallo.

Durante gli accertamenti la strada è stata parzialmente chiusa dalla polizia locale, mentre sui social arrivano le prime ricostruzioni da parte di alcuni presenti, chiaramente da confermare: secondo alcuni l’uomo, facendo parcheggio, avrebbe prima urtato in retro un autobus di passaggio, per poi perdere il controllo e andare avanti, finendo contro le vetrine chiuse della macelleria.

Foto di Marcella Carpi