Perché arrivare per primo, è un atto di coraggio. Volontario”, al via la campagna di promozione del Gruppo di Protezione Civile e Antincendio Boschivo

Sestri Levante. Perché arrivare per primo, è un atto di coraggio. Volontario è questo il claim della nuova campagna di promozione del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo Val Petronio, creata dal Comune di Sestri Levante con il patrocinio dei Comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia. L’obiettivo principale della campagna è quello di attrarre nuovi volontari, coinvolgendo la cittadinanza e sensibilizzando sull’importanza del volontariato nella protezione civile e nella lotta agli incendi boschivi.

La campagna comprende la realizzazione di un video promozionale che sarà diffuso a partire da oggi, lunedì 5 agosto, sui canali social dei Comuni in cui opera il Gruppo Val Petronio, oltre a una comunicazione offline con affissioni sui quattro territori coinvolti. Un ringraziamento particolare va a Giovanni Callea di Levante Drones, Davide Dapretto della Cooperativa Sociale Il Volo “Sicurezza e Ambiente” e al grafico Enrico Usberti per la loro collaborazione e professionalità e per aver contribuito alla realizzazione del materiale video e grafico.

La squadra intercomunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo “Val Petronio”, coordinata dal punto di vista amministrativo dal Comune di Sestri Levante, opera in modo unitario e coordinato per fronteggiare gli incendi boschivi e gestire le situazioni di emergenza durante eventi meteo eccezionali. La missione del Gruppo è tutelare l’integrità dei cittadini, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dai pericoli derivanti da eventi calamitosi. Le attività sono svolte in coordinamento con la Regione Liguria, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e altri enti competenti, implementando azioni di prevenzione e salvaguardia ambientale.

La squadra è composta da volontari e possono entrare a farne parte tutti i cittadini a partire dai 16 anni di età. L’inserimento nel Gruppo è subordinato all’accertamento medico dell’idoneità fisica al servizio A.I.B. Una volta verificata l’idoneità, i volontari partecipano a corsi di formazione specifici per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, organizzati da Regione Liguria, e vengono dotati di attrezzature e D.P.I. necessari per svolgere le attività operative.

“La collaborazione tra il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo Val Petronio, i vigili del fuoco e le autorità preposte agli interventi in eventi calamitosi è fondamentale per garantire risposte tempestive ed efficaci. In situazioni di emergenza, come durante le allerte meteo o la recente mareggiata dello scorso novembre, la capacità di operare in sinergia dei VAB ha dimostrato quanto sia cruciale il loro ruolo e prezioso il loro contributo per la sicurezza del nostro territorio e dei suoi abitanti. Per questo abbiamo deciso di valorizzare il loro lavoro dedicando una campagna di comunicazione per far conoscere il Gruppo e trovare nuovi volontari da formare – commenta il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas -. Desidero esprimere il più sincero ringraziamento e riconoscimento ai volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo Val Petronio per il loro impegno instancabile e il loro spirito di servizio, che rappresentano una risorsa fondamentale per la comunità. La loro dedizione e il loro lavoro sono di inestimabile valore per la protezione e la cura del nostro territorio. Invito chiunque desideri contribuire al bene comune a informarsi sulle attività del Gruppo e a considerare l’idea di iscriversi. Diventare volontario significa fare la differenza nella vita delle persone e nella salvaguardia del nostro ambiente”.

“Per il Comune di Casarza Ligure la collaborazione con il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo è fondamentale perché rappresenta un presidio importante sul territorio sia per incendi sia per emergenze di Protezione Civile – sottolinea il sindaco di Casarza Ligure, Giovanni Stagnaro -. Da quando sono sindaco, si sono verificati tre incendi e i VAB sono sempre stati i primi ad intervenire. Abbiamo un rapporto stretto con loro anche perché la loro sede è a Casarza. E’ intenzione di tutti i Comuni coinvolti renderla sempre più accogliente, migliorando la logistica del magazzino e rispondendo alle esigenze personali dei volontari, che svolgono un servizio gratuito ed è giusto che questo venga riconosciuto dalle istituzioni. Abbiamo sempre sostenuto il gruppo e continueremo a farlo, anche tramite un maggiore contributo economico che consenta di svolgere al meglio il loro importante servizio a favore della comunità. È molto importante che altri giovani, ragazzi e ragazze, ma anche adulti, si avvicinino a questa realtà, che ha un ruolo fondamentale nell’ambito della Protezione Civile”.

“Il nostro territorio è molto pregiato, ma altrettanto fragile.Gli incendi boschivi rappresentano uno dei pericoli maggiori, soprattutto in una estate così torrida, è pertanto fondamentale poter intervenire con tempestività. I VAB sono una realtà importantissima in questa ottica ed auspichiamo che i nostri giovani vogliano aderire per incrementarne l’organico”, commenta il sindaco di Moneglia, Claudio Magro.

“Il gruppo dei volontari di Antincendio Boschivo Val Petronio rappresenta una risorsa preziosa – commenta il sindaco di Castiglione Chiavarese, Giovanni Collorado -. Auspico che questo gruppo possa continuare a crescere e svilupparsi, ampliando e incrementando le attività di prevenzione e cura del nostro territorio”.