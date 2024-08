Sedicenne rapinato in stazione a Pegli: coetaneo gli strappa scarpe e maglietta griffata

Genova. Derubato di cappellino, scarpe, maglietta e borsello di marca da un coetaneo in stazione. È successo a un sedicenne di Pegli, che davanti alla minaccia di violenza ha consegnato tutto, rimanendo senza scarpe e a torso nudo in strada.

I fatti risalgono a qualche giorno fa. Il ragazzino stava camminando vicino alla stazione quando è stato avvicinato da un altro ragazzo – identificato poi in un coetaneo residente in città – che lo ha minacciato e in modo molto aggressivo gli ha intimato di consegnarli maglietta, scarpe e accessori, tutti griffati.

Il sedicenne ha acconsentito, poi ha fatto denuncia ai carabinieri. I militari della stazione di Pegli hanno avviato le indagini e grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza sono riusciti a individuare il responsabile, che è stato denunciato per rapina.