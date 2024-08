Revocato il divieto di balneazione a Pegli

Genova. È stato revocato il divieto di balneazione scattato il 20 agosto lungo le spiagge Levante – Torrente Rexello e Lungomare Pegli.

Lo ha reso noto il Comune di Genova nel pomeriggio di giovedì, dopo che Arpal ha ripetuto i campionamenti per capire se i valori sarebbero rimasti non conformi.

I test hanno invece dato riscontro positivo, dando il via libera ai bagni. Resta invece ancora in vigore l’altro divieto di balneazione a Quinto, nella spiaggia tra via Flecchia e via Gianelli, dopo campionamenti effettuati il 13 agosto risultati non conformi.