Pedinato, preso a bottigliate in faccia e rapinato: 44enne rischia di perdere la vista, fermato l’aggressore

Genova. Ancora una rapina violenta a Genova. È accaduto due sere fa in via Dino Col nel quartiere di Di Negro. Vittima un uomo di 44 anni originario del Bangladesh che stava rientrando poco dopo l’una di notte dal lavoro.

L’uomo, che fa il pizzaiolo in via Lomellini è stato pedinato durante il suo rientro a casa. Poi l’aggressore è entrato in azione lo ha colpito violentemente e più volte con il fondo di una bottiglia di vetro causandogli gravi lesioni al volto e lo ha rapinato di circa 700 € per poi dileguarsi la vittima è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove si trova tuttora in gravi condizioni perché rischia di perdere la vista da un occhio. Immediate sono scattate le indagini degli investigatori sezione antirapine della Squadra Mobile coordinata da Federico Mastorci che in sole otto ore sono riusciti a ricostruire i movimenti dell’aggressore, ad identificarlo e arrestarlo. Si tratta di un marocchino di 35 anni con precedenti specifici.

E’ stato fermato in centro storico e aveva ancora addosso oltre ai vestiti usati per la rapina anche 300 euro. E’ accusato rapina aggravata e lesioni aggravate.