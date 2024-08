Parco di Portofino, escursionisti chiamano i soccorsi: “Siamo stanchi”. Poi proseguono da soli

Genova. Erano in quattro e nell’arco di un breve lasso di pomeriggio di Ferragosto sono riusciti prima ad avventurarsi in una zona di Parco di Portofino proibita, quella del passo del Bacio, poi a ritrovarsi stanchi al punto di chiamare i soccorsi e quindi riuscire a raggiungere San Fruttuoso da soli prima di avvertire i soccorritori che ormai erano quasi sul posto.

Tutto quello che non si dovrebbe fare, dunque, è stato fatto. Protagonisti come detto quattro escursionisti, probabilmente poco esperti.

Tutto si è consumato in un paio di ore. “Siamo stanchi” è stato detto quando è stata inviata la chiavata di soccorso dal passo del Bacio. Sono partiti soccorso alpino e vigili del fuoco. Ma evidentemente dopo poco le forze sono tornate.

Gli escursionisti hanno iniziato a scendere verso San Fruttuoso. Alla fine l’hanno raggiunta. A quel punto hanno chiamato: “Ce l’abbiamo fatta da soli“. I vigili del fuoco nel frattempo avevano lasciato l’incarico di raggiungerli ai tecnici del soccorso alpino. Questi erano ornai quasi al passo del Bacio. Troppo tardi. Chi era in difficoltà aveva risolto in autonomia.

E meno male che nel frattempo altre richieste di intervento non erano arrivate. In quel caso i tecnici sarebbero stati impegnati in un intervento inutile.