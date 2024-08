Genova. Sono 44 i primi nuovi posteggi “Kiss & Buy” che consentiranno ai cittadini genovesi soste brevi (massimo mezz’ora) a costo zero nelle vie del centro.

La formula – che trae spunto dalla logica dei parcheggi delle stazioni ferroviarie e degli aeroporti – nasce dall’esigenza di offrire alla cittadinanza un’opzione alternativa, incrementando il numero complessivo di stalli e rendendo più fluido il traffico.

La tracciatura dei nuovi stalli “Kiss & Buy” è in fase di ultimazione da parte di Aster e tutti e 44 saranno usufruibili all’interno del perimetro del municipio Centro Est. A questa prima tranche se ne aggiungeranno altre, per le quali sono in corso le valutazioni tecniche circa la collocazione.

Come noto, la realizzazione degli stalli è anche funzionale a un piano del Comune di Genova che prevede l’estensione della Ztl nella zona tra Fontane Marose, Corvetto e De Ferrari ma per cui i commercianti hanno chiesto rassicurazione sulla gestione della sosta.

Come funzionano i posteggi “Kiss & Buy”?

Per poter accedere agli stalli – delimitati da strisce bianche e con la scritta “Kiss & Buy” – sarà necessario esporre sul cruscotto il disco orario. La sosta consentita è di mezz’ora, scaduta la quale è necessario spostare il proprio veicolo. Gli stalli saranno attivi dalle 8 alle 20 dei giorni sia feriali che festivi, mentre nelle ore serali e notturne resteranno gratuiti senza vincoli di durata, rimanendo così a disposizione.

La mappatura dei nuovi parcheggi è stata effettuata dall’Amministrazione e dagli uffici comunali, con la regia degli assessorati al Commercio e alla Mobilità, al fine di andare il più possibile incontro alle esigenze sia della cittadinanza che degli operatori economici.

Nelle zone centrali viene spesso lamentata una scarsa disponibilità di posteggi; zone che, allo stesso tempo, necessitano di una più elevata disponibilità di stalli anche al fine di evitare la presenza di veicoli in doppia fila o in punti nei quali la sosta non è consentita. La realizzazione dei posteggi “Kiss & Buy” è quindi anche finalizzata a rendere più fluido il traffico.

La regolamentazione è stata stabilita secondo criteri volti a favorire il rapido avvicendamento dei cittadini che, per necessità legate a tempi di sosta più lunghi, continueranno comunque ad avere a disposizione un’ampia offerta di posti a pagamento o, in alcuni casi, liberi.

“Con la realizzazione di questi primi 44 posti auto “Kiss & Buy” – dicono gli assessori alla Mobilità Matteo Campora e al Commercio Paola Bordilli – vogliamo offrire ai cittadini una nuova possibilità per vivere il centro utilizzando il proprio mezzo nella logica di poter garantire degli spazi che consentano soste brevi e gratuite che possano soddisfare le esigenze di chi magari deve effettuare un acquisto o più semplicemente deve sbrigare una rapida commissione o accompagnare qualcuno presso un esercizio commerciale”.

“La nostra città ha un problema endemico di scarsità di posti auto, dovuto anche e soprattutto alla sua conformazione morfologica: attraverso il “Kiss & Buy” vogliamo diminuire i disagi fisiologici che si creano ogni giorno, come ad esempio le doppie file, senza considerare che, nelle ore notturne, questi posti resteranno gratuiti per tutti. Per la realizzazione di questi primi 44 posti auto abbiamo collaborato in sinergia con il municipio Centro Est e con tutte le associazioni di categoria del commercio e nelle prossime settimane, grazie anche al lavoro degli uffici, il numero verrà aumentato e attualmente è allo studio proprio una mappatura per nuove future collocazioni”.