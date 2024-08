Commercianti in pressing su Bucci: “Un patto per costruire cinque nuovi parcheggi in centro”

Genova. I commercianti genovesi vanno in pressing sul sindaco Marco Bucci e chiedono di mettere nero su bianco l’impegno a costruire cinque nuovi parcheggi sotterranei in centro.

Dopo l’incontro del 5 agosto e la realizzazione dei 44 parcheggi kiss&buy ai margini del centro storico, Confcommercio Genova ha trasmesso oggi una lettera ufficiale in cui si chiede la predisposizione di un protocollo d’intesa che includa il cronoprogramma per la costruzione di nuovi parcheggi e le modifiche al traffico cittadino.

Cinque sono le aree al vaglio di Tursi. Una è piazza Dante, dove si discute da anni di un park sotterraneo per eliminare le moto dalla superficie in uno dei punti più scenografici per l’accesso al centro storico. Poi il palazzo Iren di via Santi Giacomo e Filippo, che verrà liberato completamente col trasferimento degli uffici nella nuova sede di Borgo Incrociati. L’edificio però è stato realizzato più di settant’anni fa, perciò è automaticamente vincolato e per giunta porta la firma degli architetti Luigi Carlo Daneri e Mario Labò, due capisaldi del Novecento. Difficile, insomma, che la Soprintendenza ne autorizzi la demolizione.

Un’altra autorimessa potrebbe sorgere sotto piazza Acquaverde, davanti alla stazione Principe, secondo un progetto già predisposto da una società del gruppo Viziano. Si parla poi di via Fiasella, in pieno Quadrilatero, e di via Carcassi, a ridosso dell’Acquasola, dove si era già ipotizzata la realizzazione di un autosilos e di un tunnel pedonale connesso alla futura stazione della metropolitana di Corvetto, idea poi accantonata. Inoltre sono in corso riflessioni su Ponte Parodi, un vuoto urbano nel mezzo del porto antico di cui il Comune vuole riappropriarsi.

“Confcommercio Genova confida in una pronta risposta da parte del sindaco per procedere con le attività programmate, che mirano a migliorare la mobilità e il supporto alle Ztl della città”, si legge in una nota.

Insomma, la partita tra Comune e commercianti è tutt’altro chiusa. La tensione si era alzata nelle ultime settimane per la decisione di procedere con la nuova Ztl in piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma ritenuta dannosa perché non permetterà più ad auto e moto di accostare (in sosta vietata) per gli acquisti nelle boutique.

Bucci e Campora hanno promesso i nuovi parcheggi gratuiti per 30 minuti per facilitare lo shopping – attivati in pochi giorni – oltre a un nuovo posteggio per le moto in piazza Piccapietra, demandando al futuro i progetti per implementare la sosta vicino al centro. Strategia che altri considerano deleteria in ottica ambientale, perché non farebbe altro che attrarre nuovo traffico privato in città anziché incentivare gli spostamenti coi mezzi pubblici, come la stessa giunta dichiara di voler fare.