Pallanuoto, il Rapallo disputerà la Champions League

Rapallo. È ufficiale l’iscrizione del Rapallo Pallanuoto alla Champions League di pallanuoto femminile 2025.

La squadra di patron Antonucci rappresenterà la Città di Rapallo e la Liguria in campo europeo. La stagione agonistica della formazione rapallina si annuncia molto impegnativa tra campionato, coppa Italia e coppa europea, per affrontare al meglio ed onorare i tanti impegni la società sta già operando sul mercato e si è assicurata le prestazioni sportive di Giuditta Galardi, dell’australiana Hayley Ballesty, di Helga Santapaola e Paola Di Maria, e resta vigile sul mercato per cogliere eventuali opportunità utili a rinforzare ulteriormente le fila gialloblù.

A confermare la partecipazione alla competizione è il presidente Enrico Antonucci: “Con enorme soddisfazione posso confermare l’iscrizione del Rapallo Pallanuoto Città di Rapallo alla prossima Champions League. Dopo cinque anni torniamo in Europa grazie all’ottimo piazzamento nello scorso campionato. Siamo orgogliosi di rappresentare la Città di Rapallo e di portare il nome della ‘Perla del Tigullio’ in giro per l’Europa. Dopo la nota vicenda della Pro Recco, a cui auguriamo di trovare quanto prima una soluzione che possa salvaguardare l’enorme patrimonio che rappresenta per il movimento mondiale, saremo noi e la Rari Nantes Savona, in campo maschile, gli ambasciatori della tradizione pallanuotistica ligure. L’obiettivo è di ben figurare e per questo stiamo lavorando e facendo sacrifici per cercare di attrezzare una formazione che sia competitiva su tutti i palcoscenici in cui saremo impegnati. Un traguardo importante per noi che solo tre anni fa eravamo nella serie cadetta, dopo aver deciso in seguito alla pandemia l’autoretrocessione. Tuttavia lo viviamo come un punto di partenza verso obiettivi sempre più prestigiosi per la società ed il territorio che rappresenta, consapevoli di poter contare sulla vicinanza delle istituzioni per percorrere insieme una strada impervia ma che ci auguriamo ricca di soddisfazioni. Forza Rapallo”.