Genova. Una lite tra padre e figlio è degenerata in violenza venerdì pomeriggio in via Napoli, a Oregina, con i carabinieri costretti a usare lo spray al peperoncino per bloccare il figlio, un 32enne molto agitato e aggressivo.

L’uomo, che soffre di alcune patologie psichiche, ha aggredito il padre, 63 anni, chiedendogli soldi. Al rifiuto ha reagito con minacce, insulti e spintoni, e poco prima che la situazione degenerasse è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali, impegnata in un servizio di controllo.

Alla vista dei militari però il 32enne ha reagito con ancora più violenza sferrando pugni, calci e morsi. I carabinieri hanno quindi deciso di usare lo spray urticante, riuscendo a immobilizzare l’aggressore.

L’uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso, dove è stato ricoverato per il grave stato di alterazione psichiatrica ed è stato denunciato per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.