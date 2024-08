Olimpiadi, Setterosa sconfitto dall’Olanda: giocherà per il quinto posto

Parigi. L’Italia perde 11-8 contro l’Olanda nei quarti di finale di Parigi 2024. Le azzurre tengono testa all’avversaria, ma non basta. Alla Défense Arena le Oranje, campionesse europee in carica e oro iridato a Fukuoka 2023, affrontano un Setterosa vivo e pimpante, che le tiene in apnea per tre quarti di gioco. Come riporta Federnuoto, la chiave di volta del match è il doppio vantaggio delle olandesi firmato da Sleeking (6-4) nel terzo tempo.

Fuori dalla corsa alle medaglie, dunque, le ragazze guidate dal ct Carlo Silipo. che hanno disputato il quarto di finale olimpico con lo spirito giusto. Una buona pallanuoto veloce e tattica, contraddistinta da attenzione difensiva e incisività nelle ripartenze. Van de Kraats viene ben contenuta e va a segno solo nei minuti finali. L’unica pecca è il dato sulle superiorità numeriche mai capitalizzate: zero su otto. Ora l’Italia sfiderà giovedì il Canada nelle semifinali per il quinto posto. L’Olanda, invece, affronterà la Spagna nella semifinale valida per l’accesso alla finalissima del 10 agosto.

“Dobbiamo continuare a giocare con determinazione e spirito combattivo, senza abbatterci, e raggiungere il più alto piazzamento possibile’’, commenta a fine gara il commissario tecnico Carlo Silipo. “Siamo state poco ciniche in attacco alcune volte – afferma il capitano Valeria Palmieri – e in momenti decisivi. Con una squadra così forte poi pesa. Recuperare le energie e superare la sconfitta con la Francia non è stato facile, però questa squadra ha dimostrato carattere. Competere con l’Olanda, una delle candidate dal titolo, credo sia un buon risultato. Siamo amareggiate e deluse per non esserci qualificate, però sono orgogliosa delle squadra perché abbiamo dimostrato grande carattere e questo non è da poco”. “Probabilmente nessuno pensava – chiosa la veterana Roberta Bianconi – che saremmo potute arrivare fino al terzo tempo con una parità o entrare in acque e giocare con questo cuore. Purtroppo poi sono i dettagli a fare la differenza. Probabilmente l’Olanda è stata un pochettino più cinica e più lucida in certe situazioni. Usciamo consapevoli di aver dato tutto”.

La cronaca. Le squadre appaiono contratte nella fase iniziale. Van de Kraats conquista lo sprint: sugli sviluppi dell’azione d’attacco, la palla arriva in posizione 5 a Moolhuijzen che tira alto. Banchelli è reattiva su Van De Kraats; sul capovolgimento di fronte Bettini (0-1) piazza la diagonale. Le Oranje pareggiano immediatamente con Joustra (1-1) a punire dal centro. Altra controfuga dell’Italia: un pallonetto milimetro da parte di Marletta (1-2) beffa Aarts. L’Olanda impatta con la conclusione dal perimetro di Bente Rogge (2-2). Situazione di parità alla fine del primo tempo.

La beduina del capitano Palmieri (2-3) riporta avanti le azzurre dopo 23 secondi dall’inizio del secondo quarto. Segue il primo minibreak dell’incontro da parte dell’Olanda: sullo scadere dei trenta secondi di possesso l’altra sorella Rogge, Lieke, griffa il 3-3, mentre Sevenich in extraplayer firma il sorpasso. Il Setterosa non si lascia scoraggiare dal primo svantaggio e Bettini (4-4) infila la diagonale lunga. Banchelli sventa il pericolo in inferiorità, ma non può nulla sul tap-in di Keuning per il nuovo +1 delle Oranje, che conducono 5-4 dopo due tempi di gioco.

Trascorrono due minuti del terzo parziale e Sleeking scavalca Banchelli con un pallonetto per il primo doppio vantaggio olandese. L’Italia ribatte con Galardi che si libera bene della marcatura e realizza il quinto gol dell’Italia. Il divario resta invariato dopo tre quarti di gara, con i Paesi Bassi avanti 6-5.

Uno-due letale delle Oranje all’inizio dell’ultimo quarto. Al bel gol di Sevenich (7-5) segue la botta dal perimetro di Lieke Rogge (8-5) per il massimo vantaggio. L’Italia non demorde e Cocchiere si procura un penalty, che Marletta trasforma (8-6). Il tiro angolato di Sleeking (9-6) ristabilisce il +3; poi ancora Marletta (9-7) accorcia in una situazione di inferiorità. Nel finale si sblocca Van de Kraats che con una doppietta (10-7 e 11-7) pone il sigillo sulla vittoria olandese. Palmieri (11-8) in beduina rende meno amaro il passivo. L’Olanda si qualifica alla semifinale, l’Italia giocherà per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.

Il tabellino:

Olanda – Italia 11-8

Olanda: Aarts, Wolves, Sleeking 2, Van Der Sloot, Keuning 1, Van De Kraats 2, B. Rogge 1, Sevenich 2, Joustra 1, L. Rogge 2, Moolhuijzen, Ten Broek, Buis. All. Doudesis.

Italia: Condorelli, Tabani, Galardi 1, Avegno, Giustini, Bettini 2, Picozzi, Bianconi, Palmieri 2, Marletta 3 (1 rig.), Cocchiere, Viacava, Banchelli. All. Silipo.

Arbitri: Mc Call (USA) e Debreceni (HUN).

Note: parziali 2-2, 3-2, 1-1, 5-3. Uscite per limite di falli nel quarto tempo Wolves (O) a 3’34” e R. Bente (O) a 7’48”. Superiorità numeriche: Olanda 6/11 e Italia 0/8 + un rigore. Ammoniti i tecnici Silipo a 6’38” del secondo tempo e Doudesis a 2’43” del quarto tempo.

Calendario e risultati.

Fase a gironi all’Aquatics Centre.

Girone A: Australia 10, Paesi Bassi 10, Ungheria 7, Canada 3, Cina 0.

Girone B: Spagna 12, Stati Uniti 9, Italia 3, Grecia 3, Francia 3.

1ª giornata – sabato 27 luglio

Paesi Bassi-Ungheria (A) 10-8 (4-2, 0-1, 2-3, 4-2) – ha arbitrato Ferrari

Grecia-Stati Uniti (B) 6-15 (0-3, 2-6, 2-3, 2-3)

Spagna-Francia (B) 15-6 (6-3, 3-1, 3-1, 3-1)

Australia-Cina (A) 7-5 (3-2, 2-1, 0-0, 2-2)

2ª giornata – lunedì 29 luglio

Francia-Italia (B) 9-8 (1-3, 3-3, 2-1, 3-1)

Stati Uniti-Spagna (B) 11-13 (3-2, 2-4, 4-5, 2-2)

Cina-Paesi Bassi (A) 11-15 (4-1, 4-4, 1-5, 2-5) – ha arbitrato Ferrari

Ungheria-Canada (A) 12-7 (4-1, 3-3, 1-1, 4-2)

3ª giornata – mercoledì 31 luglio

Paesi Bassi-Australia (A) 14-15 dtr (3-1,1-2,1-3, 2-1; 7-8 tr)

Canada-Cina (A) 12-7 (4-0, 1-3, 4-1, 3-3)

Italia-Stati Uniti (B) 3-10 (1-3, 1-3, 0-2, 1-2)

Spagna-Grecia (B) 10-8 (2-2, 3-3, 4-2, 1-1)

4ª giornata – venerdì 2 agosto

Australia-Canada (A) 10-7 (1-1, 3-1, 5-2, 1-3) – ha arbitrato Ferrari

Grecia-Italia (B) 8-12 (3-4, 0-2, 2-2, 3-4)

Stati Uniti-Francia (B) 17-5 (3-1, 4-2, 6-2, 4-0)

Cina-Ungheria (A) 11-17 (4-3, 3-5, 2-4, 2-5)

5ª giornata – domenica 4 agosto

Ungheria-Australia (A) 12-14 dtr (1-1, 2-2, 2-3, 4-3, 3-5 tr)

Italia-Spagna (B) 11-13 (0-2, 4-3, 3-4, 4-4)

Canada-Paesi Bassi (A) 11-20 (4-5, 2-6, 3-4, 2-5)

Francia-Grecia (B) 4-11 (1-2, 2-1, 1-3, 0-5)

Fase ad eliminazione diretta all’Arena La Défense

Martedì 6 agosto

Quarti di finale

(24) Canada-Spagna 8-18 (1-6, 3-4, 0-3, 4-5)

(22) Paesi Bassi-Italia 11-8 (2-2, 3-2, 1-1, 5-3)

19:00 (21) Australia-Grecia

20:35 (23) Ungheria-Stati-Uniti