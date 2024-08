Olimpiadi, Azzurri battuti 9-8 dalla Grecia: mercoledì i quarti di finale

Parigi. Nell’ultima giornata della fase a gironi arriva la prima sconfitta del Settebello a Parigi 2024. L’Italia perde di misura, 9-8, contro la Grecia, che la supera nella classifica del girone: 11 punti per entrambe le nazionali, ma ellenici avanti in virtù dello scontro diretto vinto. Come riporta Federnuoto, alla Défense Arena è una gara tesa e tirata. Triplette per Bruni e Condemi; nella Grecia in evidenza Argyropoulos Kanakakis, autore di quattro reti. Le squadre si spendono tantissimo in un continuo testa a testa, con nessuna delle due in grado di portarsi sul doppio vantaggio.

Attesa per conoscere la posizione finale del Settebello nel girone e, dunque, l’avversaria ai quarti: alle 18:30 si affrontano Croazia e Stati Uniti. Con una vittoria nei tempi regolamentari, la Croazia salirebbe al primo posto con 12 punti, scavalcando Grecia e Italia. Se i croati dovessero affermarsi dopo i tiri di rigore, si ricorrerebbe alla classifica avulsa: in questo caso l’Italia risulterebbe prima per una miglior differenza reti (+2). In caso di successo degli Stati Uniti, saranno gli scontri diretti a determinare i posizionamenti: quindi Grecia prima, Italia seconda, Stati Uniti terzi e Croazia quarta.

La cronaca. Rompe il ghiaccio la Grecia con il tiro in superiorità di Argyropoulos Kanakakis, ma il vantaggio ellenico dura meno di quaranta secondi. Condemi (1-1) capitalizza l’espulsione temporanea di Skoumpakis e sigla il gol del pari. La Grecia torna avanti con l’azione conclusa in rete da Papanastasiou, poi Echenique (2-2) realizza il secondo gol in sei contro cinque dell’Italia. Parità alla fine del primo parziale. In apertura del secondo tempo Bruni (3-2) firma il primo vantaggio degli azzurri, che subiscono un minibreak ellenico: Fountoulis impatta in superiorità (3-3), Argyropoulos Kanakakis ristabilisce il +1. Prosegue la carambola di reti: Bruni ritrova il pari (4-4), Kalogeropoulos insacca il quinto centro della Grecia. Al pareggio di Condemi (5-5) controbatte ancora Argyropoulos Kanakakis. Grecia avanti di una misura, 6-5, dopo due tempi.

Nel terzo periodo va a bersaglio soltanto Bruni in extraplayer per il 6-6. Seguono due penalty falliti, uno per parte, in pochi secondi: Nicosia lo para a Argyropoulos Kanakakis, mentre Di Fulvio lo spara sopra la traversa. Permane l’equilibrio nel punteggio, 6-6, al termine della terza frazione.

L’Italia è costretta ad inseguire anche nel quarto tempo: dopo 48 secondi Presciutti commette fallo da rigore che Genidounias trasforma; la saetta di Condemi vale il 7-7. Argyropoulos Kanakakis è un cecchino e timbra in superiorità il quarto gol personale, l’ottavo per la Grecia, mentre Iocchi Gratta si libera sul secondo palo e trafigge Zerdevas (8-8). Il capitano Fountoulis scarica alle spalle di Nicosia per l’ennesimo +1 degli ellenici, che provano ad addormentare il gioco. Assalto azzurro nel finale, la Grecia si difende, vince 9-8 e si prende momentaneamente la testa del girone.

Calendario e risultati.

Fase a gironi all’Aquatics Centre.

Girone A: Grecia 11, Italia 11, Croazia 9, Stati Uniti 6, Montenegro 2, Romania 0.

Girone B: Spagna 12, Australia 9, Ungheria 9, Serbia 6, Francia 3, Giappone 3.

1ª giornata – domenica 28 luglio

Australia-Spagna (B) 5-9 (1-2, 2-3, 1-3, 1-1)

Serbia-Giappone (B) 16-15 (4-4, 3-4, 5-3, 4-4) – ha arbitrato Colombo

Italia-Stati Uniti (A) 12-8 (4-2, 1-1, 4-1, 3-4)

Croazia-Montenegro (A) 11-8 (3-1, 2-4, 3-1, 3-2)

Francia-Ungheria (B) 12-13 (1-5, 4-4, 2-1, 5-3)

Romania-Grecia (A) 7-14 (2-4, 3-5, 1-2, 1-3)

2ª giornata – martedì 30 luglio

Australia-Serbia (B) 8-3 (1-0, 5-1, 1-0, 1-2)

Croazia-Italia (A) 11-14 (4-3, 2-3, 3-6, 2-2)

Giappone-Francia (B) 13-14 (4-4, 2-3, 3-3, 4-4)

Stati Uniti-Romania (A) 14-8 (3-3, 3-0, 4-1, 4-4)

Montenegro-Grecia (A) 16-17 dtr (4-2, 3-3, 2-3, 3-4; tr 4-5)

Spagna-Ungheria (B) 10-7 (2-1, 2-2, 4-3, 2-1) – ha arbitrato Colombo

3ª giornata – giovedì 1 agosto

Grecia-Stati Uniti (A) 13-11 (4-4, 3-2, 4-3, 2-2)

Serbia-Spagna (B) 11-15 (3-4, 3-3, 3-3, 2-5) – ha arbitrato Colombo

Francia-Australia (B) 8-9 (0-1, 3-3, 2-3, 3-2)

Italia-Montenegro (A) 11-9 dtr (2-2, 2-2, 3-3, 1-1; tr 3-1)

Romania-Croazia (A) 8-11 (0-3, 3-3, 4-5, 1-0)

Ungheria-Giappone (B) 17-10 (5-2, 4-2, 3-2, 5-4)

4ª giornata – sabato 3 agosto

Spagna-Giappone (B) 23-8 (4-0, 6-2, 7-4, 6-2)

Croazia-Grecia (A) 14-13 (3-3, 1-3, 7-3, 3-4)

Australia-Ungheria (B) 9-8 (2-2, 2-3, 2-2, 3-1)

Montenegro-Stati Uniti (A) 7-12 (1-4, 1-3, 4-3, 1-2)

Serbia-Francia (B) 15-8 (4-2, 4-2, 4-2, 3-2)

Italia-Romania (A) 18-7 (6-2, 4-1, 5-1, 3-3)

5ª giornata – lunedì 5 agosto all’Arena La Défense

Ungheria-Serbia (B) 17-13 (2-4, 7-3, 6-2, 2-4)

Australia-Giappone (B) 13-14 (5-2, 2-4, 2-4, 4-4) – ha arbitrato Colombo

Grecia-Italia (A) 9-8 (2-2, 4-3, 0-1, 3-2)

18:30 Croazia-Stati Uniti (A)

20:05 Francia-Spagna (B)

21:40 Romania-Montenegro (A)