Oktoberfest 2024, la festa della birra torna a Genova: tutti gli eventi della 14°edizione

Genova. Da giovedì 5 a domenica 22 settembre 2024 torna in Piazza della Vittoria l’Oktoberfest di Genova, l’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità bavaresi fuori dai confini della Germania, organizzata dalla Birreria Hofbräuhaus di Genova in collaborazione con il Civ di Piazza della Vittoria e Ascom Confcommercio.

Quella di quest’anno è la quattordicesima edizione dell’evento che dal 2009 porta i sapori, i colori e l’atmosfera unica di Monaco di Baviera a Genova. Come di consueto, accanto alla gastronomia bavarese e alla birra HB, da sempre protagoniste indiscusse, l’evento sarà anche all’insegna dell’intrattenimento, della musica, dello sport e delle attività per bambini e famiglie.

«Tutto è pronto per la nuova edizione, che come sempre porterà a Genova oltre due settimane di grande festa, con ottimo cibo, birra e intrattenimento, con qualche bella sorpresa – dichiara Alessio Balbi, titolare della Birreria Hofbräuhaus e organizzatore della manifestazione – Dall’anno della sua fondazione, l’Oktoberfest di Genova ha come obiettivo quello di portare a Genova cultura bavarese, convivialità e divertimento per tutte le età, coinvolgendo il più possibile realtà, associazioni e artisti del territorio. Torneranno le serate di musica dal vivo, dj-set, laboratori, giochi, danze e weekend dedicati alle famiglie. Non mancheranno le novità: per l’inaugurazione la città accoglierà la quattordicesima edizione dell’Oktoberfest con una parata in via XX Settembre dedicata alla mobilità sostenibile».

Si tratta di OktoberParade, la grande novità dell’edizione 2024: una parata inaugurale aperta al pubblico, invitato a presentarsi in bici, in monopattino o a piedi, che giovedì 5 settembre partirà alle ore 18.30 da Piazza De Ferrari per arrivare fino al tendone in Piazza della Vittoria e dare così il via alla nuova edizione della manifestazione. Durante il percorso, verranno offerti bretzel e non mancherà l’accompagnamento musicale proposto dall’originale banda bavarese dell’Oktoberfest di Monaco. L’evento non solo celebra l’apertura dell’Oktoberfest, ma vuole rendere omaggio all’European Mobility Week, sottolineando l’impegno della manifestazione verso la sostenibilità ambientale. Per tutta la durata della manifestazione, infatti, saranno messe a disposizione rastrelliere all’interno dell’area per parcheggiare le biciclette.

Anche quest’anno due saranno le location principali in Piazza della Vittoria: il tendone della tradizione, dove sarà possibile gustare il meglio della gastronomia bavarese con boccali di birra HB e musica tradizionale con le band originali dell’Oktoberfest di Monaco, e l’area del fuoritendone, dove avranno luogo i numerosi eventi della manifestazione, con appuntamenti per tutte le età. Nei 18 giorni di evento tornano gli appuntamenti serali di OktoberBand, la rassegna di musica live con cover band di ogni genere musicale, i dj-set post serata, i Weekend delle Famiglie, con attività e laboratori per i più piccoli, lo spazio per gli amici a quattro zampe in collaborazione con Skadog Liguria e le sessioni rilassanti di Beer Yoga. Confermati anche gli incontri con i giochi da tavolo di Borgo Pila Game House, le dimostrazioni di scherma storica di Ludosport International, le serate di danza country e swing con Wild Angels e Zena Swing. Una novità all’interno del programma dell’Oktoberfest è OktoberArt, la rassegna artistica realizzata in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Genova, che propone appuntamenti di live painting e laboratori di fumetti per adulti e per bambini.

La birra e il cibo bavarese si confermano i grandi protagonisti della manifestazione, soprattutto nel tendone principale, dove sarà possibile assaggiare i piatti tipici, dagli antipasti ai dolci, grazie al miglior catering di cucina bavarese. La birra proposta durante l’evento sarà, come ormai consuetudine, l’Hofbräu, rigorosamente brassata dalla Birreria monacense Hofbräu di proprietà dello Stato di Baviera. «La birra HB è la grande protagonista della manifestazione – afferma Alessio Balbi – durante l’Oktoberfest la serviamo in ogni forma, disponibile anche in versione analcolica e per celiaci. Il nostro obiettivo è quello di assicurare sempre la massima qualità per quanto riguarda birra e cibo e renderli il più possibile accessibili a tutti; nonostante i grossi aumenti in termini di costi di produzione, di importazione e distribuzione siamo riusciti a far sì che i genovesi possano brindare spendendo meno rispetto all’Oktoberfest di Monaco di Baviera». La manifestazione, inoltre, si caratterizza come nelle passate edizioni per l’attenta e scrupolosa politica sul Bere Responsabile, aderendo alla campagna delle Birrerie Tedesche per il Consumo Responsabile.

Durante l’evento sarà in vendita il merchandising ufficiale targato Oktoberfest Genova 2024, con la nuova immagine della manifestazione creata dal grafico Patrik Wiley.