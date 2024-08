Accordo tra Comune e Occhialeria Sociale, montature e lenti gratis alle persone in difficoltà

Genova. Il Comune di Genova ha stretto un accordo con l’Occhialeria Sociale di via Prè 149 rosso per la fornitura gratuita di montature per occhiali, nuove e di riutilizzo, lenti correttive bianche (comprese tra ipermetria +6 e miopia -6 e tra +/- 3 diottrie di correzione astigmatica), controllo della vista per persone dai 14 anni in su.

Potranno fruire delle agevolazioni i minorenni in carico ai servizi sociali territoriali, in particolare quelli in collocazione extrafamiliare (comunità di accoglienza educativa, genitore/bambino e affido familiare), oltre ai genitori inseriti in percorsi di tutela con i propri figli (comunità genitore/bambino). A migliorare la proposta è anche la dotazione di 100 gratuità annuali per persone adulte e anziane, in situazione di fragilità e vulnerabilità socio-economica, in carico ai servizi sociali del Comune di Genova, con l’Occhialeria Sociale che si riserva di rinnovare le gratuità in base all’andamento del progetto.

“Ringraziamo l’Occhialeria Sociale per questa particolare attenzione alle categorie fragili del nostro territorio – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Lorenza Rosso -. Quello relativo ai costi per una montatura o per una visita oculistica è un problema che molte famiglie in difficoltà si trovano a dover affrontare, oltre ovviamente a tutti quei minori in carico presso le nostre comunità di riferimento e che necessitano di questo tipo di prodotto. L’intento dell’Occhialeria è quello di garantire una montatura a chiunque e ciò evidenzia la grande attenzione che c’è verso le persone bisognose che già sono attenzionate dalla nostra area delle politiche sociali”.

“L’iniziativa sta riscontrando un ottimo successo commerciale – afferma Gino Repetto, titolare dell’Occhialeria Sociale – con un impatto sociale legato alla vista davvero considerevole. Teniamo molto ai nostri cittadini e, assieme ad altre realtà commerciali, nel nostro piccolo, stiamo contribuendo al miglioramento della zona, operando per la riqualificazione di un tratto importante di via Prè”.

L’accordo di collaborazione si inserisce nell’ambito del sostegno che la direzione d’area Politiche sociali e Welfare cittadino del Comune fornisce a persone minorenni, adulte e anziane e con disabilità in situazione di particolare fragilità. Il tutto va a sposarsi con la filosofia dell’Occhialeria Sociale, la cui mission è quella di fornire un paio di occhiali da vista a chiunque, a prescindere dalla situazione reddituale e condizione sociale. Con questa azione di supporto l’Occhialeria si rende disponibile a promuovere azioni di supporto a persone in carico ai servizi sociali territoriali, offrendo servizi e prodotti a titolo gratuito”.