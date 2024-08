Notte di lavoro per i soccorritori del Tigullio tra feriti in mare, lesioni e traumi

Sestri Levante. Notte movimentata ieri nel Tigullio, con diversi soccorsi persona per ferimenti e recuperi in mare. Poco prima della mezzanotte sul lungomare Kennedy a Sestri Levante, un giovane uomo è stato soccorso perché ferito dopo un tuffo a mare. Sono intervenuti il medico del 118 e i militi della Croce Rossa di Riva Trigoso. Ma anche i vigili del fuoco di Chiavari il cui intervento non è stato però necessario, e i carabinieri che dovranno capire cosa è accaduto e se il ferito, accompagnato al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo.

Altro episodio su cui indaga la polizia è avvenuto nella notte, alle 2.00 circa, a Rapallo dove una persona ha subito traumi. E’ intervenuto il medico del 118 con i militi della Croce Bianca. La persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Lavagna.

Sempre a Rapallo, alle 6.30 circa di questa mattina, in piazza Giovanni Da Vico nel centro storico, è stato soccorso un uomo di 35 anni, traumatizzato e trasferito in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Le ambulanze presenti erano due: Croce Bianca e Volontari del soccorso di Sant’Anna. I carabinieri chiariranno quanto accaduto, anche servendosi dei video ripresi dalle telecamere presenti in zona.