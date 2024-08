Nomine, M5s: “Da centrodestra ligure amichettismo di convenienza? Bucci chiarisca”

Genova. “Lo scorso marzo Carlo De Simone, consulente del sindaco di Genova Marco Bucci, viene rinviato a giudizio per turbativa d’asta. E fin qui nessun particolare scalpore. Ciò che ci lascia perplessi invece è quanto accaduto lo scorso 23 luglio, e noto adesso, quando lo stesso Bucci nomina De Simone sub-commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi, con un compenso previsto superiore a quello che aveva precedentemente come consulente”.

Lo scrive in una nota stampa il M5s della Liguria, che prosegue: “Ora, possibile che tra tutti i profili qualificati a disposizione, il primo cittadino di Genova non abbia avuto altra scelta da fare che nominare per un incarico così delicato una persona rinviata a giudizio? Chiaramente il rinvio a giudizio non rende De Simone un colpevole, ma con tutti i professionisti che ci sono in giro, si poteva tranquillamente operare una scelta diversa. Nel bando di nomina, la scelta su De Simone viene giustificata, citiamo testualmente, ‘in considerazione dell’elevato profilo curriculare e delle specifiche competenze possedute’. Ma le sue competenze, come è noto, sono quelle di broker assicurativo; quindi, un profilo non propriamente attinente all’incarico per cui è stato nominato”.

“Ci piacerebbe che Bucci chiarisse un po’ meglio i criteri utilizzati per questa nomina – conclude la nota stampa – che ci auguriamo non siano gli stessi che useranno per la scelta del candidato alla presidenza della Regione. Anche se la cosa non ci stupirebbe considerati gli amichettismi di convenienza cui ci ha abituati il centrodestra”.