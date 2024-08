Nidi di caretta caretta in Liguria, prosegue il monitoraggio nel ponente ligure

Genova. Continua l’attività di monitoraggio dei cinque nidi di Caretta caretta in Liguria da parte del GLIT – Acquario di Genova, Arpal, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta e Università di Genova – che ha effettuato sopralluoghi in data odierna con particolare riferimento ai primi due nidi registrati a Laigueglia e Arma di Taggia.

In queste settimane sono stati raccolti i dati relativi a temperatura e umidità grazie ai datalogger posizionati nei pressi dei nidi a una profondità dai 30 ai 50 cm per comprendere le condizioni ambientali relative alla deposizione e alla successiva schiusa.

In base ai dati raccolti, si ipotizza che la schiusa nel nido di Laigueglia potrebbe avvenire nell’arco della settimana in corso.

In previsione dell’ipotesi di schiusa, è iniziata la fase preparatoria attraverso la predisposizione di un corridoio ombreggiato dal nido al mare per proteggere maggiormente gli eventuali piccoli nella breve strada da compiere fino all’acqua, l’installazione di una telecamera di controllo e, grazie alla collaborazione dell’Associazione Delfini del Ponente e ai volontari formati, è iniziato il monitoraggio h24 del nido. In vista della schiusa, è stata spianata la superficie sabbiosa dell’area del nido in modo da poter individuare più facilmente il cono di schiusa che normalmente si forma poco prima dell’uscita dei primi esemplari.

Negli altri siti, continuano gli appuntamenti divulgativi con grande partecipazione da parte del pubblico – oltre 200 persone nella sola serata di ieri ad Arma di Taggia a cura di Delfini del Ponente – con il seguente calendario:

Ad Alassio, a cura dell’Associazione Delfini del Ponente, appuntamento all’infopoint presso i Bagni Londra, giovedì 22 dalle 10 alle 11.30.

Dopo gli appuntamenti a Finale Ligure nella giornata di ieri e oggi, a Pietra Ligure lo staff dell’Associazione Menkab sarà presente presso l’infopoint allestito presso il nido ai bagni Iguana Beach mercoledì 21 dalle 9.30 alle 11.30.