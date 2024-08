Nervi, via Oberdan cambia volto: entrati nel vivo i lavori del secondo lotto

Genova. Entrano nel vivo i lavori di riqualificazione di via Oberdan, a Nervi. Conclusi i lavori del primo lotto – il cantiere si è chiuso a maggio, in ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente – Aster è ormai partita con quelli per il secondo lotto, che prevede il restyling del tratto che va da via alla Chiesa Plebana a viale Franchini.

Un aggiornamento sull’andamento dei lavori è stato condiviso sui social il sindaco Marco Bucci, che ha condiviso alcune foto degli operai della partecipata al lavoro. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi pedonali e aree verdi, l’installazione di nuove panchine, rastrelliere per le biciclette e fontanelle, e una nuova pavimentazione in porfido e arenaria.

“Un intervento pensato per rendere il quartiere ancora più accogliente, funzionale e a misura di pedone, un vero e proprio gioiello della nostra città”, ha sottolineato il primo cittadino, che ha sempre difeso a spada tratta il progetto nonostante le proteste legate alle modifiche alla viabilità per i cantieri. Sino al 26 settembre le lavorazioni interessano il tratto di strada che va da viale privato Croce al civico 99 di via Oberdan, e nei tratti esclusi a ponente e a levante + consentito il solo accesso ai passi carrabili regolato da movieri. I divieti restano operativi nei giorni feriali dalle 8 alle 17, mentre nei giorni festivi è ripristinato il doppio senso di marcia.

Il restyling vale in totale 1,1 milioni di euro, di cui 500mila per il primo lotto già terminato e 600mila per il secondo. Soldi già finanziati nell’ambito del programma triennale dei lavori pubblici e reperiti attraverso la contrazione di un mutuo.

Un terzo lotto di lavori, che varrà un altro milione di euro, è previsto poi per il segmento a ponente fino a via del Commercio, quello al di fuori della Ztl. Anche qui la pavimentazione stradale verrà rifatta in conglomerato bituminoso e i marciapiedi saranno ampliati dove necessario, sempre con pavimentazione in cubetti di porfido. Solo nel tratto davanti a piazza Duca degli Abruzzi la sezione stradale verrà portata a raso per dare maggiore risalto allo spazio pedonale, con le stesse modalità previste nel tratto di levante.