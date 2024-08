La Humanity 1 salva 273 persone in mare, rotta verso Genova: “Troppo lontana, alcuni sono in condizioni critiche”

Genova. Continua il suo viaggio verso il porto di Genova la Humanity 1, nave della ong tedesca Sos Humanity che nei giorni scorsi ha compiuto quattro diversi interventi in mare al largo delle coste siciliane salvando 273 persone, alcune estremamente deboli e disidratate. L’arrivo, se tutto sarà confermato, è previsto per il giorno di Ferragosto.

“Diverse persone hanno perso temporaneamente conoscenza a causa della stanchezza o della disidratazione. Uno di loro è in condizioni critiche – hanno fatto sapere dall’equipaggio – Le autorità italiane ci hanno assegnato Genova, a 1.240 km di distanza, come porto sicuro. Ciò significa più di 4 giorni in mare per i sopravvissuti. Sono sul ponte e il Mediterraneo è attualmente molto caldo, abbiamo misurato 28 gradi già alle 8 del mattino”.

Una persona salvata, quella in condizioni gravi, è stata fatta sbarcare insieme a due familiari: “Abbiamo contattato le autorità maltesi, ma ci hanno detto che non potevano intervenire e non sono riuscite nemmeno a inoltrare immediatamente le informazioni essenziali all’Agenzia italiana di gestione emergenza. Dopo ripetute richieste e diverse ore, le autorità italiane hanno finalmente proceduto all’evacuazione. Due familiari, uno minorenne, hanno potuto accompagnarlo”.

Nel pomeriggio di lunedì le autorità italiane hanno quindi chiesto all’equipaggio della Humanity 1 di consegnare alcune delle persone soccorse alla Guardia Costiera: “La pressione era alta per il nostro team di assistenza nel decidere quali persone dovevano sopportare altri 3,5 giorni sul ponte in condizioni di caldo estremo – hanno fatto sapere – C’è il rischio che parenti e amici siano stati separati”.

“Non c’è alcuna buona ragione per cui tutti i sopravvissuti non siano riusciti a sbarcare – concludono dalla Humanity 1 – Avete tutti il ​​diritto di sbarcare in un luogo sicuro il più rapidamente possibile”.