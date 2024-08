All’Acquario di Genova sono nati due pulcini di pinguino Magellano

Genova. L’Acquario di Genova dà il benvenuto a due pulcini di pinguino di Magellano (Spheniscus magellanicus) nella vasca subantartica dedicata a questi uccelli.

I due pulcini sono nati entrambi da mamma Fiamma, ospite dell’Acquario dal 2006, e papà Bigfoot, nato a sua volta nella struttura genovese il 20 giugno 2013 da mamma Sandra e papà Raimondo. I piccoli sono nati rispettivamente il 27 giugno e il 3 luglio da uova deposte il 15 e il 31 maggio.

Per tutto il periodo dalla deposizione alla schiusa dell’uovo, mamma e papà si sono alternati nella cova; entrambi provvedono ora a nutrire i piccoli rigurgitando direttamente nel loro becco alimenti predigeriti. Per sostenere i genitori in questo compito di nutrizione della prole, lo staff ciba mamma e papà quattro volte al giorno recandosi direttamente nei pressi del nido.

Mamma Fiamma e papà Bigfoot sono molto attenti a proteggere i pulcini che in questi giorni cominciano ad avventurarsi nelle prime esplorazioni uscendo sotto la stretta sorveglianza dei genitori e rimanendo nei pressi del nido dove il pubblico può osservarli.

I due pulcini stanno facendo la prima muta che consentirà di passare dal piumaggio grigio alle piume impermeabili con cui faranno l’ingresso in acqua.

Per conoscere il sesso, è necessario aspettare i risultati del test del DNA effettuati su una delle piume prelevate.

Raggiungeranno l’indipendenza in un periodo variabile tra le 9 e le 17 settimane, a seconda della quantità e qualità del cibo ricevuto.

I pinguini di Magellano vivono lungo le coste orientali e occidentali del Sud America a partire da Cile e Argentina fino a Capo Horn e alle isole Falkland.

La vasca dei pinguini dell’Acquario di Genova ospita due specie di pinguini: i pinguini Papua (Pygoscelis papua) e i pinguini di Magellano (Spheniscus magellanicus). Il lato emerso della vasca riproduce i due habitat delle specie ospitate ricreando le condizioni ideali per la riproduzione e l’allevamento dei pulcini.

All’interno della vasca sono riprodotte le condizioni stagionali dell’ambiente naturale in cui vivono le due specie ospiti; la temperatura dell’acqua è intorno a 10° C, quella dell’aria può variare da 8 a 12° C, secondo le stagioni.

Per coloro che desiderano approfondire la conoscenza di questi simpatici uccelli è possibile partecipare alla speciale esperienza “A tu per tu con i pinguini”. Guidato da un esperto, un gruppo ristretto di max 5 persone, va alla scoperta delle attività relative alla gestione e alla cura delle due specie di pinguino ospiti dell’Acquario.

Vengono illustrati i luoghi di conservazione e preparazione del cibo, gli animali presenti e, in occasione del pasto pomeridiano, si entra con lo staff all’interno della vasca per assistere alla distribuzione del cibo.

L’inizio dell’attività è fissato alle ore 13:30 per una durata di 1 ora e mezza circa ed è disponibile tutti i giorni, ad eccezione di martedì e mercoledì. Il costo è di 60 euro per adulto e 40 euro per ragazzo (5-12 anni), da aggiungere al biglietto di ingresso all’Acquario.

Per prenotare è necessario scrivere all’indirizzo mail acquariodeep@costaedutainment.it con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data desiderata.