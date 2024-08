“Nati per camminare”, il contest per le scuole per promuovere la mobilità sostenibile

Genova. Durerà poco più di due settimane, fino a domenica 15 settembre, la finestra temporale a disposizione delle scuole primarie e dell’infanzia genovesi per iscriversi a “Siamo nati per camminare”, il progetto-gioco di educazione alla mobilità sostenibile creato dall’associazione Genitori Antismog che quest’anno, ad ottobre, sbarcherà anche nella nostra città.

Un concorso che vedrà vincere le scuole i cui alunni avranno raggiunto le classi nel modo più sostenibile, lasciando a casa i mezzi a motore per privilegiare una mobilità più ecologica: pedonale, ciclabile e/o condivisa (trasporto pubblico).

COS’È SIAMO NATI PER CAMMINARE E IL LINK PER ISCRIVERSI

“Siamo nati per camminare” è un’iniziativa nata dal basso, per iniziativa di genitori e famiglie, che mira a promuovere una mobilità più sostenibile lungo il percorso casa-scuola e uno spazio pubblico più rispettoso dei bisogni dei bambini. Il suo metodo è basato su un approccio ludico, che si realizza attraverso la competizione virtuosa tra le classi/scuole partecipanti e l’ascolto dei più piccoli.

https://forms.office.com/e/gd8MNq8dcW Dopo la prima finestra di giugno, se ne apre una seconda: fino al 15 settembre le scuole primarie e dell’infanzia genovesi potranno iscrivere al progetto-gioco una parte o tutte le loro classi, utilizzando la scheda dedicata al link

Due i temi dell’edizione 2024 di “Siamo nati per Camminare”:

– promuovere una mobilità più sostenibile casa-scuola, contribuendo a rendere le strade più sicure e accoglienti per i bambini

– sollecitare i più piccoli a considerare la città come un essere vivente, ad ascoltarla e darle voce nei confronti del mondo degli adulti.

Al primo tema è abbinato il concorso sulla mobilità casa-scuola a livello cittadino a cui, dal 14 al 25 ottobre, parteciperanno le classi iscritte.

Inoltre, nello stesso periodo, le classi che lo desiderano potranno rielaborare i materiali del secondo tema, riflettendo su una mobilità casa-scuola più sostenibile e attiva, e sull’idea che la città sia un essere vivente a cui i bambini possono e devono dare voce.

I MATERIALI

Ogni scuola iscritta riceverà uno o più manifesti di presentazione dell’iniziativa, oltre a tre attestati destinati alle classi che avranno raggiunto la scuola nella maniera più sostenibile.

Oltre al materiale per tutte le famiglie, ogni classe avrà:

– Il tabellone su cui i bambini, durante le due settimane di “gara”, registreranno ogni giorno il modo con cui saranno andati a scuola

– La lettera per gli insegnanti di presentazione del progetto-gioco

– Materiali online per lavorare sui temi di progetto

“Siamo nati per camminare” culminerà, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, in un evento finale a cui parteciperanno le classi e scuole vincitrici, rappresentanti dell’amministrazione comunale e degli sponsor.

«Questo splendido progetto-gioco si inserisce alla perfezione nel solco delle iniziative che, in collaborazione con insegnanti e genitori, abbiamo lanciato negli ultimi anni per promuovere una mobilità casa-scuola più attiva, sicura ed ecosostenibile – dichiara l’assessore comunale alla Mobilità integrata, Trasporti e Ambiente Matteo Campora – “Siamo nati per camminare” fa passare il messaggio importante che la costruzione di un mondo migliore dipende dai piccoli gesti quotidiani di ciascuno di noi. La salvaguardia dell’ambiente, la protezione dell’ecosistema, la tutela della biodiversità, sono obiettivi e valori che la nostra Amministrazione persegue e trasmette ogni giorno attraverso numerose iniziative. Tra queste il Pedibus, sul quale la nostra Direzione Smart Mobility lavora in stretta sinergia con la ASL3 per dare importante valore alla promozione della salute, senza dimenticare le diverse azioni del nostro Centro di educazione ambientale».

«”Siamo nati per camminare” sarà un’esperienza magica e indimenticabile, che vedrà i nostri bambini diventare attori protagonisti di una mobilità che fa bene alla salute individuale e collettiva, alle famiglie e all’ambiente – commenta l’assessore comunale alle Politiche dell’Istruzione e Servizi educativi 0/6 anni Marta Brusoni – Negli ultimi due anni, in collaborazione con le scuole e ASL3, l’amministrazione comunale ha lavorato moltissimo per aumentare il numero di Pedibus. “Siamo nati per camminare” è un seme che, germogliando, ne farà nascere di nuovi, facendo leva anche sulla continuità didattica tra scuole dell’infanzia e primarie. Infine i bimbi, riconoscendosi nei valori di “Siamo nati per camminare”, potranno ricordare a genitori e nonni che andare a scuola a piedi, in bici e/o con i mezzi pubblici è sempre la scelta giusta, soprattutto se coordinata con gli altri».

GLI OBIETTIVI DI “SIAMO NATI PER CAMMINARE”

Gli obiettivi di “Siamo nati per camminare” sono:

– difendere la salute dei più piccoli: l’incremento del traffico privato registrato a seguito della pandemia, ha portato a un innalzamento dei livelli di inquinamento con conseguenze negative sui bambini, il cui apparato respiratorio è in fase di sviluppo

– sensibilizzare gli adulti, e i genitori in particolare, sugli effetti benefici che abitudini di spostamento attive e sostenibili hanno sul benessere psico-fisico e la sicurezza dei bambini

– promuovere la diffusione dei Pedibus a livello cittadino

– calare nella vita quotidiana dei bambini uno degli obiettivi di Educazione Civica “Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali”

– insegnare ai bambini che i grandi problemi ambientali si affrontano a partire da piccoli gesti concreti che ognuno può fare

– sottolineare il ruolo fondamentale della scuola, accanto alla famiglia, nel radicare il valore culturale e sociale di scelte di mobilità favorevoli alla salute e al benessere collettivi