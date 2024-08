Nascondevano la cocaina sotto il piatto doccia: tre arresti in centro storico

Genova. I Carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno intensificato i controlli nel centro storico genovese, impiegando numerose pattuglie del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni nonché personale dei Nuclei Operativi. Solo nella giornata di ieri, sono state identificate circa 200 persone, molte delle quali erano stranieri abituali frequentatori dei vicoli cittadini.

Nel corso dell’attività hanno arrestato poi tre stranieri (due senegalesi ed un gambiano di età compresa tra i 33 ed i 26 anni) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: i tre, dopo essere stati avvistati con atteggiamenti sospetti, sono stati pedinati fino a casa, in piazza Lavagna. Lì è scattato il blitz dei militari che hanno trovato in casa, nascosta sotto il piatto doccia, cocaina già divisa in dosi, per un peso di circa 50 grammi, 2mila euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga.

Uno dei due senegalese è risultato poi essere destinatario di una condanna di due anni di detenzione per reati di spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio. I tre sono stati quindi arrestati e portati nel carcere di Marassi.

Durante i controlli, poi, i carabinieri hanno proceduto con un ulteriore arresto a carico di un ragazzo di 25 anni di origini nigeriane perchè – secondo quanto diffuso nella nota stampa degli stessi carabinieri – il giovane si sarebbe opposto violentemente ad un tentativo di identificazione, aggredendo i militari.