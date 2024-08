Genova. Un ragazzo di 20 anni è indagato per omicidio stradale dalla procura di Bolzano per l’incidente che, nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 agosto, ha visto la morte di Davide Lancioni, 19 enne genovese.

La tragedia è avvenuta in Alto Adige sulla statale 241 che attraversa la Val D’Ega. L’auto su cui Davide era a bordo si è schiantata contro la parete di una galleria all’altezza di Cornedo. Al volante un ragazzo di origini straniere, ferito, così come un altro giovane che si trovava sul sedile del passeggero. Lo schianto è stato fatale per il 19enne genovese che lavorava come cuoco stagionale in un albergo della zona, il Berghotel Miramonti di Tesero.

Sull’incidente indagano i carabinieri di Bolzano che dovranno accertare se lo scontro sia stato dovuto, come sembra dalla dinamica, a causa della velocità a cui viaggiava la vettura, una Bmw. I militari indagano, appunto, per omicidio stradale, lesioni gravi e gravissime. Nelle prossime ore saranno sentiti come testimoni altri ragazzi che si trovavano su un’altra auto dietro a quella coinvolta nell’incidente.

Ieri gli amici di Davide Lancioni, che si era perfettamente integrato nella località altoatesina tanto che lì aveva anche trovato una fidanzata, si sono stretti intorno alla madre del giovane, Simona, con la quale il ragazzo viveva a Genova, nel quartiere di San Fruttuoso. Davide aveva frequentato l’istituto alberghiero Marco Polo e aveva deciso di andare a lavorare nell’hotel del posto dove per anni aveva trascorso le vacanze.

La famiglia Mich, che gestisce il Berghotel, lo aveva accolto come una famiglia. Daniele, fratello di uno dei titolari, era suo coetaneo e attraverso i social lo ha salutato con una foto “per sempre con noi”. Anche la sindaca di Tesero Elena Ceschini ha espresso cordoglio: “Ci stringiamo attorno alla famiglia di Davide per questa terribile perdita. Un ragazzo giovane che si è dedicato al nostro territorio”.

Anche i ragazzi a bordo della Bmw erano lavoratori stagionali in Val Di Fiemme, stavano viaggiando in direzione di Bolzano per trascorrere la serata. Intanto non c’è ancora una data per il funerale: il pm potrebbe disporre l’autopsia.