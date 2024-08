Addio allo scrittore, ricercatore e body builder Emilio Quadrelli: “Un grande dolore, ciao Emi”

Genova. È morto dopo una lunga malattia, a 68 anni, Emilio Quadrelli, ricercatore, storico e scrittore genovese che per molti anni si è occupato di storia ed etnografia del movimento operaio e delle lotte di liberazione.

Molte le opere pubblicate nel corso della sua carriera, principalmente con Feltrinelli. Che nella sua biografia ricorda come “ha scontato in gioventù alcuni anni di carcere per reati associativi e contro il patrimonio. In seguito si è laureto in Lettere, è stato riabilitato, ha conseguito un dottorato di ricerca e, oltre ad aver intrapreso una carriera nel body building e nel sollevamento pesi, ha iniziato a lavorare come ricercatore sociale. Ha pubblicato saggi e ricerche sulla cultura delle palestre, sulle professioni criminali e sull’immigrazione”.

Tra i suoi libri, “Sulla Guerra. Crisi Conflitti Insurrezione” e “Le condizioni dell’offensiva” passando per “La città e le ombre. Crimini, criminali, cittadini”, scritto con Alessandro Dal Lago e frutto di una ricerca durata molti anni finalizzata a raccontare tutte le sfaccettature dei mondi criminali di Genova.

A dare notizia della morte di Quadrelli, la mattina di martedì 13 agosto, è stato Sandro Mezzadra, docente all’Università degli Studi di Bologna, annunciando che i funerali si terranno il 16 agosto, alle 12, al Tempio laico del cimitero di Staglieno. Tanti i messaggi di cordoglio condivisi sui social, tra cui spicca anche quello della Palestra popolare Baliano di Genova, dove aveva allenato tanti ragazzi: “Un grande dolore per tutta la palestra. Che la terra ti sia lieve, ciao Emi”.