Morte di Leila Maiocco, la struggente lettera delle Donne di Cornigliano

Genova. Giovedì 1 agosto è morta, dopo una lunga malattia, la femminista Leila Maiocco. Una delle voci più forti della battaglia per lo spegnimento dell’altoforno a Cornigliano, ma anche figura di riferimento per la cultura a Genova e non solo. Stamani i funerali a Staglieno, al tempio laico. Proprio pensando a lei le Donne di Cornigliano, nell’ambito della Rete dei Comitati genovesi, hanno scritto una lettera per ringraziarla del lavoro e dell’impegno profuso per tanto tempo. La pubblichiamo integralmente

“Ciao Leila,

oggi molta gente comune di Genova, della Liguria, si commuove e ti ricorda fra noi, con le Donne di Cornigliano.

Tante parole sono state dette e scritte su chi sei, sulla tua sensibilità e amore per la conoscenza e i saperi della gente di ogni colore di questa città e non solo, ma soprattutto per la tua capacità di saper coinvolgere in un impegno attivo, a partire da sé, per trasformare i bisogni individuali di una comunità in progetti consapevoli politici di vivibilità, rispetto dell’ambiente, del lavoro, della vita, del mondo.

Ti ricordi? Ci siamo organizzate trasformando il Centro Civico, destinato a noi dalle donne della fabbrica, nella nostra casa comune per incontrarci, organizzare striscioni e preparare documenti e volantini, assemblee e incontri, e così via.

Non abbiamo mai accettato sponsorizzazioni né patrocini istituzionali per le nostre iniziative. Come scrivemmo nei nostri primi volantini “le donne di Cornigliano non hanno padri, né padrini, né padroni” ed è sempre stato così. E tutti quelli che negli anni sono intervenuti alle nostre iniziative (Sindaci, Presidenti, Assessori e perfino un Ministro) lo hanno sempre fatto con educazione e rispetto per il luogo e per noi.

Nel nostro percorso abbiamo ridato dignità al concetto di “politica” che parte dal basso, che ascolta, comunica, impara, condivide, coerentemente al principio fondamentale che la pratica partecipativa è, prima che un diritto, un dovere soprattutto istituzionale caposaldo della democrazia.

Al nostro interno, partecipare significava partire da sé, fidarsi, affidarsi, confidarsi.

Sapevamo di non essere, per caratteristiche, storie, tutte uguali, e il conoscere e comprendere le differenze, riconoscendole e dicendoselo, ha permesso a ognuna di noi di essere se stessa, libera da competizioni e di affrontare, indipendentemente dalle vicende dell’acciaio, il proprio percorso di vita.

E oggi, trattenendo a stento le lacrime, siamo insieme alle diverse anime della Rete, per ringraziarti e dirti che resterai per sempre una grande amica e compagna di quel viaggio bellissimo che è la nostra vita“.

Le Donne di Cornigliano – Patrizia Avagnina